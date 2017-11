Romantický šok! Helcelet požádal Rosolovou o ruku v přímém přenosu

Z klidné atmosféry pohodového večera udeřil blesk, který způsobila moderátorka Monika Absolonová nevinnou otázkou: „Adame, co doma, kdy bude svatba?“

Duchapřítomný Helcelet jen odvětil: „Až ji požádám o ruku…“

Absolonová vyzvídala dál: „A kdy chceš Denisu požádat o ruku?“

A Helcelet se zachoval jako chlap.

„No, tak třeba teď…“

Desetibojař Adam Sebastian Helcelet se při vyhlašování ankety Atlet roku vytasil s prstýnkem a požádal o ruku svoji přítelkyni Denisu Rosolovou







Pak už za potlesku sálu na pódium letěla jeho přítelkyně Denisa Rosolová, Helcelet pokleknul a prohlásil: „Takže, Denisko, já bych se tě v tenhle krásný atletický večer chtěl zeptat, jestli by ses stala mojí ženou a vzala si mě za muže.“

Rosolová o žádosti o ruku: Nečekala jsem to

Jak se ukázalo, byl na vše připraven, vytáhl z kapsy zásnubní prsten a navlékl ho své vyvolené na ruku.

„Nečekala jsem to, byla jsem docela překvapená. Nenapadlo mě, že to udělá před tolika lidmi u televizních obrazovek. Očekávám, co bude na telefonu za zprávy,“ smála se Rosolová. „Já jsem byla hlavně v šoku, pak jsem byla i dojatá. Vím, že má košili od rtěnky, má všechno od rtěnky.“

Překvapená nebyla jen samotná Rosolová a diváci v publiku nebo u televize. Ukázalo se, že o Helceletově plánu nevěděli ani moderátoři.

„Monika, ač to nevěděla, mi tak hezky nahrála, že jsem to musel využít. Musel jsem si být hlavně jistý, že řekne ano. Protože kdyby řekla ne, tak by to byl dost trapas,“ oddechl si Helcelet.

Helcelet: Čekal jsem na příležitost

„Věděl jsem, že budou otázky tohoto typu, tak jsem se na to mohl připravit. Doufal jsem, že to nebudu muset nějak nuceně navlíkat. Nervy jsem měl, nebudu říkat, že ne. Ale dobrý... Já jsem si dlouho pohrával s myšlenkou, jak to udělám, ale nevěděl jsem jak. Delší dobu jsem prstýnek nosil u sebe, čekal jsem na nějakou příležitost. Na dovolené, v Tatrách, když jsme byli s Denčou. Pak jsem si řekl, že by to bylo dobré tady.“

Rosolová tak zažila večer jako z romantického bijáku.

„Asi to tak vypadalo... Je to nečekané. Adam je romantik, spíš bych čekala večeři při svíčkách při západu slunce, tohle určitě ne,“ řekla Rosolová a pochvalovala si svůj zásnubní prstýnek. „Je krásný, já mám úzké prsty, nemůžu mít nic masivního, takže to trefil. Uvidíme, říká se do roka a do dne. Uvidíme, jestli bude čas a kdy...“

A co na to Absolonová, která to všechno způsobila?

„Já jsem se teda chtěla zeptat, ale že to půjde takhle, to jsem nečekala!“ zahlásila.