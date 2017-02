Nymburk v Lize mistrů končí. Postup mu utekl o jediný bod

Basketbalisté Nymburku nevyužili šanci a v Lize mistrů skončili v předkole play off. V odvetě doma sice proti Sassari smazali manko 22 bodů z prvního duelu v Itálii a vedli už o 31 bodů, ale v dramatické koncovce příležitost promarnili. Výhra 84:63 jim o bod nestačila. Bývalý euroligový celek rozhodl o postupu do osmifinále trestnými hody pět vteřin před koncem po nymburské chybě.

"Před zápasem asi jen málokdo věřil tomu, že bychom mohli ztrátu smazat. A před koncem zápasu asi málokdo věřil tomu, že ten náskok můžeme ztratit. Ukázala se krutost sportu. Jsem v šoku. Už jsem toho zažil hodně, ale tohle ještě ne," prohlásil po zápase nymburský kapitán Jiří Welsch.

Nymburk se pokusil na soupeře zhurta nastoupit a vytvořil si vedení 13:5, ale Sassari nezpanikařilo a nedovolilo hned v úvodu domácím dvouciferné vedení. Na něj Nymburk dosáhl až těsně před poločasem.

Čerstvým vítězům Českého poháru se však příliš nedařila střelba z dálky, a tak i přes dobrý výkon Diamona Simpsona, pro kterého šlo o derniéru v nymburském dresu před koncem smlouvy, šli do druhé části s tím, že v ní musejí dát o 13 bodů více než hosté.

Do druhé části dobře vstoupil Eugene Lawrence a zařídil Nymburku sedmnáctibodové vedení, které už dávalo značnou naději. Ale Sassari hned reagovalo oddechovým časem a snížením na 12 bodů.

Nymburk se však nevzdával. Ještě přidal v obraně a zrychlil útok. Pouštěl se do rychlých střel, které mu vycházely, a do konce třetí čtvrtiny získal potřebný náskok 23 bodů, který by znamenal postup.

Už to vypadalo, že domácí svou šanci nepustí. Utekli na 31 bodů a měli zápas pod kontrolou. Čtyři minuty před koncem se však vyfauloval kapitán Welsch a Sassari toho využilo. Domácí hráči začali zmatkovat a dovolili soupeři se vrátit do hry.

"Kromě Jirky Welsche nám chyběl i Lawrence, který se zranil. Také tam byl problém se stolkem, který nás dostal z rytmu. Ale prostě se proti takovým týmům nesmíte dopouštět chyb, které jsme na konci udělali. Za to draze platíte," litoval kouč Ronen Ginzburg.

Přesto měli Nymburští koncovku ve svých rukou. Jenže v rozhodující chvíli chybovali při rozehrávce, hodili míč do autu a po následném faulu rozhodlo Sassari z trestných hodů. Howard Sant-Roos už závěrečnou střelu neproměnil.

"Byli jsme velmi blízko opravdu velkému výsledku v Evropě. Hráli jsme jeden z nejlepších zápasů v historii klubu, vyhráli jsme o 21 bodů nad předním italským klubem, ale stejně odcházíme jako poražení," mrzelo Ginzburga.

"Ale jsem opravdu hrdý na svůj tým, i když to zní jako klišé. Ukázali jsme velký charakter a vést o 30 bodů nad Sassari, které patří k elitním týmům Itálie, zaslouží respekt. Budeme si tento zápas všichni pamatovat, je to velká zkušenost," dodal trenér.

"Je to nejsmutnější výhra, jakou jsem kdy zažil. Všichni jsme byli přesvědčení, že si jdeme pro postup. Teď se nechce věřit tomu, že se to nepovedlo. Vyhráli jsme o 21 bodů, ale odcházíme s bolavým srdcem," řekl Simpson, který v Nymburku končí i kvůli úmrtí v rodině. Rozloučil se 18 body a 12 doskoky.

Nymburk - Dinamo Sassari 84:63 (17:11, 35:25, 65:42)

Nejvíce bodů: Allen a Simpson po 18, Lawrence 16, Sant-Roos 14 - Lacey 17, Savanovič 14, Lawal 9. Fauly: 22:24. Trestné hody: 27/17 - 15/10. Trojky: 7:7. Doskoky: 39:30. První zápas 72:94, postoupilo Sassari.