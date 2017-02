Magic Johnson má zachránit Lakers. Dávám všechno všanc, ví legenda

Nejhorší období v historii klubu? Je to nebezpečně blízko. Los Angeles Lakers, šestnáctinásobní šampioni basketbalové NBA, už počtvrté za sebou mohou zůstat mimo pozice pro play off. Tým z prosluněného LA má vytáhnout z problémů jedna z jeho největších legend, Magic Johnson.

„Kdybychom byli v dobré situaci, tak tu teď nesedím,“ otevřel Johnson v úterý svou první tiskovou konferenci. A přiznal, že věci nabraly rychlý spád. Člen síně slávy totiž na stejný den původně plánoval setkání s generálním manažerem Mitchem Kupchakem a viceprezidentem klubu Jimem Bussem. Oba dva byli ale vyhozeni, a Johnson se z pozice poradce klubu narychlo přesunul do role prezidenta pro basketbalové operace.

Johnson, který v dresu Lakers strávil celou svoji kariéru, se hned dal do práce a poslal křídelníka Lou Williamse do Houstonu výměnou za Coreyho Brewera. A před čtvrteční přestupovou uzávěrkou se možná chystá i na další trejdy. „Jsem v kontaktu s asi deseti generálními manažery, a jednám o tom, co je dostupné na trhu,“ potvrdil nový boss předposledního týmu západní konference.

Magic Johnson byl úspěšný jako hráč i jako byznysmen, ví ale, že vytažení Lakers ze spodních pater ligy bude těžší než cokoli, do čeho se dosud pustil. „Nejsem naivní. Ale rozhodně jsem z toho nadšený,“ projevil svoje zaujetí v nové práci. Svému bývalému klubu se rozhodl pomoci i přesto, že měl pracovní nabídky z lépe postavených mužstev, včetně Golden State Warriors, aktuálně nejlepšího týmu západní konference i celé ligy.

Magic Johnson Hráč Los Angeles Lakers od roku 1979 do roku 1991, kdy ukončil kariéru kvůli HIV. Na palubovky se vrátil o rok později na zápas hvězd a olympijské hry, které americkému týmu pomohl vyhrát. Za Lakers odehrál i několik zápasů v roce 1996, než kariéru ukončil úplně. Je pětinásobným šampionem NBA, trojnásobným nejužitečnějším hráčem ligy a členem basketbalové síně slávy. V současnosti je spolumajitelem dvou sportovních týmů v Los Angeles - baseballových Dodgers a ženského basketbalového celku Sparks. Navíc vede vlastní nadaci a přednáší o prevenci před HIV.

„Dávám všechno všanc,“ přiznal risk na první tiskové konferenci. „Ale to samé jsem udělal, když jsem kupoval podíl v Dodgers (baseballový tým v Los Angeles). I když jsem koupil Los Angeles Sparks (ženský basketbalový tým), s nimiž jsme vyhráli titul. Prostě rád riskuji, tak se to se mnou má. Kdybych nevěděl, že věci obrátíme k lepšímu, tak bych tu teď neseděl.“

Magic Johnson vypadal odhodlaný svůj milovaný tým osobně vytáhnout ze dna tabulky. „Rád mám všechno pod kontrolou, jsem manipulátor. Na moji pozici byste se nedostali, kdybyste takoví nebyli,“ uznal. „Postarám se o to, abych tu nastavil takovou strategii, aby naše organizace byla synonymem excelence na palubovce i mimo ni. Každý bude mít svou jasnou roli. Přece jen, jsem rozehrávač – rád pracuji se všemi.“