Hořava už opravuje. Co požaduje? Dodržování systému a detaily na 100 procent, popisuje bek
Zkušený opravář Miloslav Hořava začíná úřadovat. Po týdenním seznamovacím procesu s novými hráči dovedl Mladou Boleslav k výhře 4:1 nad nevyzpytatelnou Olomoucí. Po rozvážném vstupu Bruslaři výrazně přidali, rozkmitali pracovní nástroje, zahřáli diesel a pod hráči v jednu chvíli hořel led. Hlavně v prostřední části, kdy během necelých šesti minut sebrali Hanákům vedení a náladu. Nedělní derby s Libercem s charitativním podtextem bude mít výtečnou energii.
V Boleslavi o krizového kouče Miloslava Hořavu hodně stáli. V extralize má nálepku trenéra, který vám vyčistí hru od smetí a nastaví účinný model. „Změnilo se to tu určitě,“ přikyvuje obránce Filip Pavlík.
V čem nejvíc? „Hledíme si více detailů, abychom brzdili v pozicích, kde máme a dozadu se vraceli účelně. Jdeme do toho poctivě, aby hokej byl účinný a my z něj mohli těžit body. Maličkosti rozhodují, protože bruslit a střílet umí každý. Dodržovat systém a detaily na sto procent, jen z toho se rodí úspěšné týmy,“ popsal obránce Bruslařů, jenž odešel domů s bilancí 1+1.
První třetina trvala nekonečných bezmála 45 minut čistého času, proč? Ruční brzda namísto kvaltu přišla už po 22 sekundách, kdy Dávid Gríger nechápal, za co je vyloučený, tahal se čas. Při jeho pobytu na trestné se zkoumalo video. K tomu padly dva góly…
Krkolomnou trefu Jakuba Navrátila v čase 1:20 domácí reklamovali, zkušený videokouč Bruslařů Jan Vidner dolů na střídačku rychle hlásil ofsajd před gólovou akcí. Sudí to potvrdili. Čas se vrátil o půl minuty zpět, aby zanedlouho Petr Fridrich v téže přesilovce podruhé překonal Dominika Furcha, oficiálně poprvé.
Hanáci měli hbitější nohy, což nepřekvapilo, neboť na rozdíl od domácích byli rozježdění ze středeční předehrávky v Liberci. Domácí poměrně dlouho hledali cestu, jíž by se dostali do potřebného tempa. A měli kliku, to když hosté zazdili důležitý moment z 25. minuty – během početní výhody si vyťukali zelený kvartet a Ondřej Najman mohl zakončovat do odkryté brány, jenže to by musel být připravený na přihrávku a hokejku mít na ledě. „Asi klíčový okamžik, na druhou stranu, se stavem 1:1 nebo 2:1 se pořád dá něco dělat,“ vadilo Lukáši Nahodilovi, že se tým víc nerval o body, když se bitva lámala.
Bruslaři se vzchopili, přidali na agresivitě v předbrankovém území hostů, čímž slavili úspěch. Dávid Gríger z dorážky srovnal, aby po minutě při Hrádkově trestu utěšenou pumelicí pod horní tyčku otočil Dominik Lakatoš na 2:1.
Ono to prolítlo až do brány...
Chytli se i diváci, kteří nedovolili domácím ubrat z energického pojetí. Což dokumentovala bravurní koncovka Filipa Pavlíka z 34. minuty. Jeho parťáci vyrobili příkladný rozruch před Matějem Machovským, puk vyplaval mezi kruhy k volnému Pavlíkovi, jenž při přetěžkém úkolu zachoval chladnou hlavu a propálil před sebou shluk čtrnácti nohou. Přesná rána k tyči kousek nad ledem přinesla klíčový úprk o dva góly.
„Ani jsem nevěřil, že mi to tam propadlo,“ divil se. „Všiml jsem si, že proti mně vystoupil Nahodil, snažil jsem se obstřelit aspoň jeho a doufal, že netrefím druhého, pak třetího, čtvrtého… A ono to prolítlo až do brány. Ale prvotní cíl byl hlavně netrefit nikoho před sebou,“ vylíčil vtipně autor premiérového sezonního gólu. Když vedení 3:1 zkraje třetí části zvedl o další schod Carl Berglund, bylo prakticky hotovo, protože Hanáci to v podstatě zabalili. Přestali věřit.
Výjezd do Liberce a Boleslavi se Olomouci nepovedl, vracela se bez bodů, se skóre 3:8 a s mnoha otazníky. „Není dobrá nálada, jsem teď plný emocí a spíš negativních,“ soukal ze sebe z výkonu zaskočený Nahodil. „Oba zápasy z naší strany nebyly dobré, takhle jsme si je nepředstavovali. Myslím, že si k tomuhle máme co říct.“
Z olomouckého pohledu byla pravdivá jeho slova o tom, že páteční duel nebyl o Hořavově nástupu. „Spíš bych řekl, že nynější zápasy jsou o nás, my nehrajeme to, co máme. Nechci snižovat výkon Boleslavi, vyhrát si určitě zasloužili, jde o to, že my nehrajeme, co bychom měli. Nemyslím si, že tenhle zápas byl o trenérovi Mladé Boleslavi,“ uzavřel olomoucký mazák.
S ním souhlasil i trenér Petr Svoboda. „Zprvu jsme byli silní na puku a měli slušný pohyb, ale Boleslav jsme dostali do pohody naší druhou třetinou. Nejdřív nedoraz na 1:1, dlouhodobě nás pak zlomí první oslabení, hned jsme dostali gól, byť Laky to trefil fantasticky. Na 3:1 jsme pak dostali gól ze skrumáže, nezblokovali jsme puky a hřebíček do rakve přišel ve třetí třetině, kdy jsme mohli snížit na 2:3, ale vzápětí jsme dostali gól na 1:4. Pak nás Boleslav už k ničemu nepustila,“ mrzelo Svobodu.
Stejně tak zmíněná situace, kdy Hanáci mohli v přesilovce odskočit o dva góly. „Už Kuba Orsava to mohl dávat do prázdné brány, ale kluci to bohužel vyhodnotili jinak. Tohle jsou střípky, po kterých jde ten zápas od vás. Flow mohlo být na naší straně, nevyužijete šance, ale ty detaily nám v posledních zápasech nefungují…“
Pohled Miroslava Horáka
Budíček pro Olomouc
Výtečnou první extraligovou čtvrtinou si na sebe upletli bič, Hanáci začali mít o poznání příjemnější starosti než posledně. Ale pozor. Loni nezačali špatně, až časem se začali propadat tabulkou a najednou zjistili, že se nahoru nemají přes koho dostat. Už ve středu pod Ještědem toho Olomoučtí moc nepředvedli, v Boleslavi jakbysmet. Zarazilo, že ze zápasu odešli ve chvíli, kdy se z něj neodchází. Jasně, pokud nevěříte, hlavu nepřesvědčíte. Na každého jednou (a někdy i víckrát) padne krize, nesmíte však v předstihu rezignovat. Byla by škoda, kdyby kohouti nevyužili spousty bodů, s nimi sami nepočítali a stačilo jim držet se v bezpečné vzdálenosti od barážové příčky.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|21
|12
|3
|1
|5
|65:49
|43
|2
Mountfield
|21
|10
|4
|0
|7
|57:44
|38
|3
Sparta
|24
|10
|3
|1
|10
|67:59
|37
|4
Plzeň
|21
|10
|2
|3
|6
|47:39
|37
|5
Liberec
|23
|11
|0
|4
|8
|59:56
|37
|6
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|7
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|23
|10
|1
|1
|11
|51:59
|33
|11
K. Vary
|21
|9
|1
|2
|9
|54:56
|31
|12
M. Boleslav
|22
|7
|2
|1
|12
|45:54
|26
|13
Kladno
|22
|6
|2
|4
|10
|52:68
|26
|14
Litvínov
|22
|3
|2
|1
|16
|36:70
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž