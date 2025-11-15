Předplatné

V souboji českých brankářů zvítězil Rittich nad Vejmelkou. Hronek proti Carolině nedohrál

Český gólman David Rittich v brance New York Islanders
Český gólman David Rittich v brance New York IslandersZdroj: ČTK / AP / Frank Franklin II
Český zadák Filip Hronek v dresu Vancouveru válí
Obránce Filip Hronek je se svou bodovou šňůrou v NHL velice blízko k vyrovnání českého rekordu Jiřího Bubly
Českého beka Filipa Hronka čeká ve Vancouveru poslední rok běžící smlouvy
David Rittich dostává další příležitost v brance New York Islanders
David Rittich vychytal Edmonton
Český brankář Vítek Vaněček v dresu Utah Mammoth
Vítek Vaněček Utahu vychytal výhru nad Winnipegem
12
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

V souboji českých brankářů byl v pátečním duelu NHL šťastnější David Rittich. Islanders porazili Utah, za který nastoupil Karel Vejmelka, 3:2 v prodloužení. Klub z New Yorku zvítězil v nastaveném čase už potřetí za sebou, Rittich byl zvolen třetí hvězdou utkání. Obránce Filip Hronek po zákroku soupeře na hlavu nedohrál zápas, ve kterém jeho Vancouver podlehl domácí Carolině 3:4 v prodloužení.

Na Ritticha vyslali hokejisté Mammoth 29 střel. Třiatřicetiletého brankáře ale překonali pouze John-Jason Peterka a Dylan Guenther v první třetině.

Vejmelka předvedl na domácím ledě 18 úspěšných zákroků. Poprvé ho Islanders překonali v čase 7:13, kdy se prosadil Švéd Emil Heineman. Ve třetí třetině srovnal skóre Jonathan Drouin, jehož gól uznali rozhodčí až po kontrole u videa. V prodloužení rozhodl o výhře Ostrovanů Matthew Schaefer, jednička posledního draftu.

Schaefer je se sedmi brankami nejlepším střelcem mezi obránci, zároveň dal první gól v prodloužení, a to jako nejmladší hráč v historii NHL. Podařilo se mu to ve věku 18 let a 70 dnů, čímž překonal rekord Sidneyho Crosbyho z roku 2005, kterému tehdy bylo 18 let a 101 dnů.

„Úžasné! Vždy chcete vyhrávat zápasy a myslím, že tohle byl jeden z těch těžce vydřených,“ prohlásil Schaefer. „Nepodali jsme tentokrát úplně nejlepší výkon, o to cennější je vítězství a to, že pokračujeme v úspěšném tripu,“ doplnil. Islanders vyhráli venku popáté za sebou a zvládli i čtvrtý zápas z aktuální sedmizápasové šňůry po halách soupeřů.

Hronek proti Carolině nedohrál

Hronek odstoupil ze zápasu v Raleighu v úplném závěru. Odchovanec hradeckého hokeje si za více než 24 minut hry připsal čtyři zblokované střely a tři hity, ale v poslední minutě inkasoval od ruského útočníka Andreje Svečnikova úder loktem do hlavy, po kterém skončil otřesený na ledě. Po nepotrestaném zákroku sám opustil led, ale v utkání na doporučení specialisty nemohl pokračovat.

Canucks nakonec potřetí za sebou prohráli. O bodu navíc pro Hurricanes rozhodl v poslední minutě nastaveného času sedmým gólem v sezoně finský útočník Sebastian Aho. Třetí asistenci v zápase si při rozhodující akci připsal obránce Shayne Gostisbehere, Svečnikov se na výhře podílel dvěma góly a přihrávkou. Carolina po pátém vítězství z posledních šesti zápasů ztrácí jen bod na lídra Východní konference New Jersey.

Brankář Daniel Vladař sledoval vítězství Philadelphie nad St. Louis 6:5 po samostatných nájezdech jen ze střídačky, přednost dostal Samuel Ersson. V rozstřelu byl jediným úspěšným exekutorem už v první sérii Trevor Zegras, který v utkání zaznamenal tři body stejně jako Christian Dvorak (oba 2+1), Owen Tippett bodoval dokonce čtyřikrát (1+3).

Predators slavili ve Švédsku

Hokejisté Nashvillu otočili v závěru zápas NHL Global Series ve Stockholmu proti Pittsburghu a výhrou 2:1 v prodloužení ukončili po pěti utkáních sérii porážek. Odveta se ve švédské metropoli hraje v neděli.

Penguins v Avicii Areně vedli od 34. minuty díky brance devětatřicetiletého Jevgenije Malkina. Výrazně aktivnější Predators, kteří soupeře přestříleli 30:17, dlouho nemohli překonat gólmana Arturse Šilovse. Povedlo se to k radosti domácího publika až 70 sekund před koncem při hře bez brankáře švédskému útočníkovi Filipu Forsbergovi, jenž osmým gólem v sezoně poslal zápas do prodloužení. To rozhodl už po necelé minutě Steven Stamkos a dokonal obrat.

KonecLIVE Po prodl.
21

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE Po prodl.
43Detail
LIVE Sam. nájezdy
56Detail
LIVE Po prodl.
23Detail
LIVE
--Tipsport2.233.932.79Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado1419331818
2.Connor McDavidEdmonton7202719-3
3.Leo CarlssonAnaheim111526178
4.Connor BedardChicago101626178
5.Macklin CelebriniSan Jose101626186
6.Mikko RantanenDallas9162518-5
7.William NylanderToronto81725156
8.Martin NečasColorado1212241815
9.David PastrňákBoston11132419-3
10.Cale MakarColorado618241816

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils17841458:5025
2Carolina17840564:4924
3Pittsburgh18904558:5022
4Islanders18732660:5822
5Boston19740865:6422
6Ottawa18634564:6422
7Montreal17552558:5922
8Flyers17453550:4621
9Rangers18722748:4620
10Detroit17730752:5420
11Columbus17631755:5519
12Florida17811749:5119
13Tampa16622649:4818
14Toronto18622865:6918
15Washington17711849:4517
16Buffalo17414846:6014
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado181115174:4629
    2Dallas18833459:5325
    3Anaheim17831567:5623
    4Kings18544554:5522
    5Utah18731758:5521
    6Seattle Kraken17535445:4921
    7Chicago17714556:4520
    8Winnipeg17910755:4720
    9Edmonton19444758:6720
    10Vegas16615451:4919
    11San Jose18443755:5919
    12Minnesota18524751:5918
    13Vancouver19442956:6718
    14Nashville19424949:6616
    15St. Louis18604852:7116
    16Calgary194121240:5812

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů