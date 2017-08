Výzva je tady! České baseballisty čeká na šampionátu v Brně Francie

Dařilo se jim, teď je ale čeká větší výzva. Baseballová reprezentace na mistrovství Evropy v Brně do 23 let doposud neprohrála. Ve středečním třetím utkání skupiny D rozstřílela Belgii výsledkem 17:0 a do čtvrtfinále tak čeští baseballisté postoupili z prvního místa. Již dnes se utkají od 19:00 s Francií . „Zatím nám vychází vše, na co jsme sáhli. Teď nás ale čeká play-off zápas, což bude o něčem jiném,“ tvrdí Pavel Chadim, trenér českého baseballového výběru.

V pondělí porazili Litvu 15:0, v úterý Ukrajinu 12:1 a ve středu Belgii 17:0. Co výsledky značí? Hlavně to, jak moc se domácím hráčům daří úspěšně pálit. A nejen to. Po třech zápasech jako jediný tým na šampionátu hrál bez jediné chyby, také obrana skvěle funguje. „Na to jsme hodně hrdí. Když jsou hráči v klidu, tak dobře pálíme a daří se nám stahovat body. Jsme spokojení také s tím, co předvedli nadhazovači,“ hodnotil trenér Chadim.

Čeští baseballisté do 23 let bodovali v téměř každé směně. Nejvíce se dařilo Martinu Mužíkovi, který odpálil dva homeruny a předvedl osm úspěšných odpalů. Nejlepší český pálkař na šampionátu si však natáhl při svém posledním odpalu stehenní sval. „Není tak jisté, zda nastoupí do dalších zápasů. Naděje ale je. Momentálně je v péči fyzioterapeutů,“ doplnil Chadim.

Jedním z důvodů, proč to Čechům pálí, je také fakt, že si zvykli na rychlejší nadhozy. V domácí extralize totiž týmy disponují zahraničními nadhazovači, například z USA nebo z Austrálie. „Extraligu opravdu hodně pozvedli. Pálkařský průměr sice klesl, ale díky tomu nás rychlý nadhoz nepřekvapí. Naše soutěž tím patří k nejlepší v Evropě, podobně silné nadhazovače mají také v Nizozemsku,“ dodal baseballista Marek Chlup.

Domácí výběr nyní čeká dnes ve čtvrtfinále Francie. „Patří k nejbojovnějším týmům na turnaji. Má také Američana s francouzským pasem. Naší strategií bude dobrá obrana a klid na útok. Psychika hraje roli,“ doplnil Chadim. Čtvrtfinále se odehraje v pátek od 19:00 na Městském baseballovém stadionu v Brně. „Všem fanouškům děkujeme za podporu. Rozhodně nebude jednoduché přepnout na play-off model. Udělat jeden bod ve směně je často těžší než udělat druhý nebo třetí,“ doplnil Chadim.