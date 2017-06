ZÁŘEZ na MS. Hokejbalisté doplatili na rozhodčí, s USA prohráli nájezdy

"Věděli jsme, že Američané jsou silní. Lidé viděli parádní hokejbal, nájezdy jsou holt loterie a vyhráli Američani. Turnaj se teprve rozehrává. O medaile se hraje až příští týden," uvedl webu MS Kadlec, který se svým týmem obhajuje bronz.

Vývoj utkání výražně ovlivnily dva špatně posouzené gólové okamžiky, které kanadští sudí Ian Hollett a Ray Berezitzky nepostřehli. V úvodu třetí třetiny neuznali regulérní branku Daniela Hnízdila na 3:1 a ve 42. minutě naopak potvrdili gól Jonathana Ruize, přestože balónek neskončil za brankovou čárou.

"Vyjadřovat se k tomu nebudu, my jsme zkrátka měli dát o gól víc. Druhý gól jsme dostali po vlastní chybě. Hráli jsme třetí utkání, teď přišel kvalitní soupeř, bylo to otevřené na obě strany. Diváci udělali parádní atmosféru, za to bych chtěl poděkovat i za mužstvo a jedeme dál. Nic se neděje, máme bod," doplnil Kadlec.

Češi po výhrách nad Švýcarskem (6:0) a Itálií (12:0) vstoupili do duelu se silným protivníkem dobře. Už po 119 vteřinách se dostali do vedení, když při Jessově vyloučení využil clony před brankářem Rethagem přesnou střelou od modré čáry Dědič.

V šesté minutě sice překonal amerického gólmana z dorážky Březina, ale gól neplatil kvůli posunuté brance. Náskok ztratil Kadlecův výběr 31 vteřin před koncem úvodního dějství při Dědičově vyloučení, kdy poprvé na turnaji inkasoval. Tvrdou ránou Heczka překonal Schlegel.

V druhé třetině si Heczko poradil se střelou Gregoryho a ve 22. minutě vrátil českému týmu vedení Fejfar, který před brankovištěm zužitkoval Luxovu zadovku zpoza branky. Češi následně odolali i 53 vteřin v oslabení tří proti pěti.

V úvodu třetí třetiny po přečíslení trefil Hnízdil vnitřní oblouk branky, ale sudí po rychlém odrazu balónku gól nepostřehli a pokračovalo se ve hře. Heczko pak odolal po velkém tlaku soupeře při Březinově trestu, ale Američané se dočkali vyrovnání.

V přečíslení Housser uvolnil Ruize, který trefil horní tyč, ale míček se odrazil před brankovou čáru. Sudí mylně uznali gól. Český tým i fanoušci v Tipsport areně, kterou zaplnilo 5863 diváků, se marně zlobili na jejich nepřesnost. O vítězi rozhodla až samostatná střílení a jako jediný se trefil v první sérii Warila.

"Myslím, že jsme byli lepší, ale bohužel tam byly ty dvě chybičky, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Musíme to hodit za hlavu a soustředit se na další zápas, v pondělí hrajeme s Portugalci a tam to musíme dotáhnout do vítězného konce," prohlásil útočník Tomáš Fejfar.

České hokejbalistky vstoupily do turnaje jednoznačnou výhrou nad Velkou Británií 10:0. Před nejvyšší návštěvou na ženském hokejbalu na MS v historii 1054 diváků vstřelily po dvou gólech Hyksová a Němcová.

Mistrovství světa v hokejbalu v Pardubicích:

Muži:

Skupina A2:

ČR - USA 2:3 po sam. stříleních (1:1, 1:0, 0:1)

Branky: 2. Dědič, 22. Fejfar - 15. Schlegel, 42. Ruiz, rozhodující sam. střílení Warila. Rozhodčí: Hollett, Berezitzky (oba Kan.). Vyloučení: 9:8. Využití: 1:1. Diváci: 5863.

Portugalsko - Švýcarsko 3:5 (3:1, 0:3, 0:1),

Tabulka:

1. ČR 3 2 0 1 0 20:3 7

2. USA 2 1 1 0 0 6:3 5

3. Švýcarsko 2 1 0 0 1 5:9 3

4. Portugalsko 2 0 0 0 2 4:8 0

5. Itálie 1 0 0 0 1 0:12 0

Skupina A1:

Finsko - Kanada 1:7 (1:3, 0:2, 0:2),

21:30 Slovensko - Řecko.

Tabulka:

1. Slovensko 2 2 0 0 0 6:2 6

2. Kanada 2 1 1 0 0 11:4 5

3. Indie 2 1 0 0 1 4:3 3

4. Řecko 2 0 0 1 1 3:7 1

5. Finsko 2 0 0 0 2 2:10 0