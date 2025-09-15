Vítězný návrat po roce. Plíšková je zpět po zranění, suverénní vstup ale vystřídal boj
Bez boje se comeback neobešel, ale vydařil se. Česká tenistka Karolína Plíšková se po víc než roční pauze zaviněné zraněním kotníku vrátila do akce vítězstvím. Na turnaji WTA125 v Caldas da Rainha porazila Francouzku Tessah Andrianjafitrimovou 6:1, 4:6, 7:5. Někdejší světové jedničce se náramně povedl první set, pak ale přišel zlom a iniciativu pomalu začala přebírat soupeřka. Souboj v Portugalsku rozhodl pro třiatřicetiletou rodačku z Loun až dramatický třetí set.