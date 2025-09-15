Předplatné

Vítězný návrat po roce. Plíšková je zpět po zranění, suverénní vstup ale vystřídal boj

Karolína Plíšková vypadla na Roland Garros v 1. kole
Karolína Plíšková vypadla na Roland Garros v 1. koleZdroj: Profimedia.cz
Tenistka Karolína Plíšková chystá po roční pauze způsobené zraněným kotníkem návrat na kurty
Karolína Plíšková
Karolína Plíšková zdraví po operaci
Finalistka Wimbledonu z roku 2021 Karolína Plíšková absentuje na kurtech kvůli bolestem už přes půl roku.
Plíšková dostala před osmi lety od úspěšné juniorky Valentové želvu pro štěstí.
Karolína Plíšková v akci na Roland Garros
Vítězka letošního juniorského French Open Tereza Valentová předala před lety Karolíně Plíškové talisman pro štěstí.
13
Fotogalerie
iSport.cz
Tenis
Vstoupit do diskuse (1)

Bez boje se comeback neobešel, ale vydařil se. Česká tenistka Karolína Plíšková se po víc než roční pauze zaviněné zraněním kotníku vrátila do akce vítězstvím. Na turnaji WTA125 v Caldas da Rainha porazila Francouzku Tessah Andrianjafitrimovou 6:1, 4:6, 7:5. Někdejší světové jedničce se náramně povedl první set, pak ale přišel zlom a iniciativu pomalu začala přebírat soupeřka. Souboj v Portugalsku rozhodl pro třiatřicetiletou rodačku z Loun až dramatický třetí set.

KonecLIVE
26471165

Vstoupit do diskuze (1)

Tenis 2025

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů