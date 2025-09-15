Předplatné

Priskeho otazníky, Hapal jako kůl v plotě, Sabou vs. Vindahl. Zazáří Provod v Lize mistrů?

Video placeholder
Martin Heča odkopává míč před Václavem Drchalem
Vladimír Darida se objímá s trenérem Davidem Horejšem po vítězství nad Spartou
Hradecká radost po výhře nad Spartou
Zklamaný Veljko Birmančevič po prohře s Hradcem Králové
Zklamaný Veljko Birmančevič po prohře s Hradcem Králové
Vladimír Darida vstřelil gól na 2:1 pro Hradec Králové
Útočník Sparty Jan Kuchta v souboji s kapitánem Hradce KrálovéTomášem Petráčkem
31
Fotogalerie
TV iSport
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (2)

Slavia vyladěná na Ligu mistrů, pokračující propad Baníku, ale i velké vítězství Hradce Králové nad Spartou ve výročním utkání. „Jenže Petráškovi, Daridovi, Zadražilovi a spol. pokazil večer Jiří Sabou. Tohle si prostě nemůže dovolit,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica o poločasovém incidentu mezi sportovním ředitelem Votroků Jiřím Sabouem a hostujícím gólmanem Peterem Vindahlem.

Jaká další témata v nejnovější epizodě zazní: 

  • Jaké jsou příčiny aktuální ostravské krize?
  • Kdo ze slávistů má největší šanci zazářit v Lize mistrů?
  • Jaká je aktuální situace kolem Durosinmiho v Plzni?
  • A jaké otazníky řeší Brian Priske?

Novou epizodu Ligy naruby si pusťte na liganaruby.cz či v sekci Premium na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862018:620
2Sparta861117:919
3Jablonec853012:518
4Plzeň843116:715
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná840413:1112
8Liberec832311:1011
9Bohemians73135:810
10Hr. Králové823310:129
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Slovácko81254:105
14Ostrava61144:74
15Teplice71068:163
16Pardubice70258:182
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (2)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

