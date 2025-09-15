Triumf ve stínu. Sabou se nesmí vymlouvat na emoce hráče, je třeba vyvodit důsledky
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Brian Priske, trenér Sparty, po pádu v Hradci Králové (opakovaně) velebil domácí: „Dávám jim veškerý respekt.“ Jenže také se logicky zastavil u chvíle, která hodila na jinak sakra sexy odpoledne temný závoj.
Na moment, kdy se na začátku tunelu vedoucího do kabin krátce po prvním poločase sápal domácí sportovní ředitel Jiří Sabou na hostujícího gólmana Petera Vindahla. „Ještě jsem nezažil, aby došlo k něčemu mezi funkcionářem a hráčem. To by se nemělo stávat. Chceme všichni vyhrát, ale nemůže se to stávat a tady to nebylo poprvé,“ podotkl Priske.
Ano, je to tak, už před časem došlo v Malšovické aréně k výrazně vypjaté konfrontaci. V říjnu 2023 byl ve vzájemném střetu vyloučen v prvním poločase sparťan Victor Olatunji. Hosté si stěžovali (komise rozhodčích poté uvedla, že červená karta neměla přijít) a dostali se do sporu se Sabouem.
Jeho křik i nadávky byly slyšet až do tiskového střediska.
V neděli se „souboj“ opakoval. Hradecký funkcionář opět neudržel nervy, zápas ho klasicky strhnul, notabene, když černobílí vedli.
Do Vindahla se pustil (je nutné říct, že