V Boleslavi jdou do pozoru. Musíme se vzpamatovat a víc fárat, velí mladý Lichtag
Hokejovou Mladou Boleslav nepotkal zrovna snadný los na extraligový úvod, byť je otázkou, zda je vůbec nějaký los v čím dál více nabité soutěži snazší než jiný. Bruslaři zahájili výtečně, když vyhráli na ledě překopaného Kladna 2:1, ovšem následný tuplovaný střet s domácí elitou skončil nulou. BK padl v pátek doma 1:3 s Kometou, v neděli neustál tlak domácích Pardubic, jimž se položil 1:4. Ve městě škodovek dobře vědí, že musí přitlačit hlavně v ofenzivě, čtyři vstřelené góly jsou málo, hůř je na tom jen Litvínov.
Když po nedělní partii vylezl z kabiny útočník Jakub Lichtag, viděli jste na něm známky naštvání. Z celé řady důvodů to i pro něj osobně byl zápas blbec. Těšil se na návrat na pardubický led, kde býval doma, ale karta mu nešla. Jednak se stal součástí nepovedeného výkonu a pak se hned dvakrát usadil na trestnou lavici.
Nejprve mu sudí neprominuli kontakt s brankářem Romanem Willem, také druhé vyloučení bylo k vzteku. Útočníkova „vysoká hůl“ zasáhla obličej Jakuba Lauka poté, co jej letní pardubická posila na chvíli přidržela. „Věděli jsme, že Pardubice mají výborné přesilovky, řekli jsme si, že budeme hrát bez faulů, sám jsem udělal dva. Sporné, ale písklo se to, není se na co vymlouvat. Kuba Lauko mi držel hokejku, pak se k tomu i přiznal, takže maximálně dvojka pro něj. To mě docela naštvalo,“ netajil Lichtag zklamání z verdiktu arbitrů. „Na fauly si musíme dávat bacha, zvlášť proti takovým týmům a taky líp zvládat oslabení.“
Východočeši proměnili dvě výhody (na 2:1 a 4:1), třetí přesilovkovou radost jim odebrala správně podaná trenérská výzva hostů za předchozí ofsajd Dynama. To bylo jen jedno malé boleslavské vítězství v nepodařeném nedělním podvečeru.
Třiadvacetiletý Lichtag se odmítl schovávat za fráze a týmovou produkci podrobil kritice. „Chtěl jsem si to tady užít, ale výsledek tomu neodpovídal, hra z naší strany nebyla stoprocentní. Chybělo větší nasazení, bruslení, důraz, měli jsme víc makat. Z toho se musíme ponaučit a začít fárat. Jeden za druhého, vyhrávat souboje, tlačit se víc do brány. Hráli jsme profesorsky s ohledem na to, jaký proti nám stál mančaft,“ pravil rázně.
Jediná střela za třetí třetinu
Ani vedoucí gól Dominika Lakatoše zkraje druhé třetiny se do výsledku nepropsal tak, jak by si hosté představovali. „Přežili jsme prvních deset minut, pak měl přijít náš tlak, jenže my spoléhali na dobrého gólmana,“ vylíčil slušnou premiéru Fina Niclase Westerholma. „Neměl to jednoduché, první třetinu nás neskutečně držel, my mu moc nepomáhali, nechávali jsme hráče samotné na dorážky. Sice jsme dali gól, ale nepřecházeli jsme dobře modré čáry, nenapojili jsme se na sebe, hledali vždy tu nejtěžší možnost. Měli jsme hrát jednoduše, ukázat důraz, to se bohužel nestalo. Potrestali nás z toho,“ rekapituloval.
Za druhou a třetí část Bruslaři vyprodukovali pouhých šest střel na Willovu branku, hlavně v posledním dějství od domácích skoro nedostali puk a vyšponovali se k jediné ráně. Celkový účet vyzněl jasně pro Dynamo – 43:14.
Dva dny předtím s Kometou to byl úplně jiný song, Boleslavští lehce přestříleli mistrovského soka 30:29. „S Kometou to bylo dobré, akorát jsme neproměnili šance, byl to ovšem lepší zápas, víc jsme fárali. Nevím, proč jsme teď přestali a úplně od toho ustoupili,“ nechápal 23letý útočník.
Ne snad, že by v Boleslavi propukla po prvním týdnu panika, nicméně v kabině i nahoře v kancelářích všichni vědí, že tři prohry po sobě už určitý problém jsou. A jak se traduje, dobrý mančaft prohraje maximálně dvakrát po sobě.
„V úterý proti Třinci musí nastoupit úplně jiné mužstvo s jiným nasazením. Musíme se vzpamatovat a hrát úplně jinak,“ velí Lichtag, jenž po příchodu z Pardubic na nové štaci zatím nebodoval.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|3
|3
|0
|0
|0
|9:3
|9
|2
Vítkovice
|3
|2
|1
|0
|0
|11:4
|8
|3
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|13:6
|6
|4
Třinec
|3
|2
|0
|0
|1
|14:9
|6
|5
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|0
|1
|10:7
|6
|6
Plzeň
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|6
Sparta
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|8
Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|9
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|10:11
|3
|10
Liberec
|3
|1
|0
|0
|2
|7:9
|3
|11
M. Boleslav
|3
|1
|0
|0
|2
|4:8
|3
|12
Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13
Mountfield
|3
|0
|0
|0
|3
|6:15
|0
|14
Litvínov
|3
|0
|0
|0
|3
|2:11
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž