Deset nečekaných událostí extraligy: mlčící Sparta, Robocop či rekordman z dorostu
Jede se palba od úvodních kol. Nová extraligová sezona zhurta zahájila, hráči a realizační týmy se ani na chvíli nezastaví. Hraje se prakticky obden, hokej se snídá, obědvá, večeří. Jaký byl první hrací týden? Všechno jenom ne nudný. Deník Sport a web iSport vybraly desítku událostí, které se rozhodně nečekaly.
Dvougólový dorostenec
Stal se nejmladším hráčem, který po premiérovém gólu ve stejném extraligovém zápase přidal i druhý zásah. Šestnáctiletý Petr Tomek z Karlových Varů se hned při třetím startu mezi elitou blýskl. Přitom už to, že ho do sestavy trenéři zařadili, bylo překvapivým tahem. Zatím nejde o dlouhé šichty, ani jednou se mladík nedostal nad deset odehraných minut. Atmosféru ale nasál a nedělní vstřelené góly proti Olomouci, při nichž prokázal velkou průraznost a odvahu, mu psychicky jistě pomohou. „V lize jsou hráči z masa a kostí jako já. Góly pro mě znamenají hodně, ukázala se moje dřina. Rodina mě podporuje,“ cenil si objev ze západních Čech. Radost mu zkazila jen prohra 2:4.
16
Tolikátým nejmladším střelcem v historii extraligy se stal Petr Tomek, skóroval ve věku 16 let a 327 dní.
Hluché sparťanské přesilovky
V předchozí základní části tahle parta nasázela 49 gólů v početních převahách, v úspěšnosti byla na 29 procentech. Tedy daleko před ostatními. Nyní však Sparta v přesilovkách mlčí. Jako jediná v nich nedala ani gól, ačkoli měla dvě pětiminutové příležitosti proti Třinci i Brnu. Kometa dokonce zásluhou Jakuba Fleka proti Pražanům udeřila v oslabení… Sázka na formaci s pěti útočníky, kdy Roman Horák či Filip Chlapík operují v oblasti modré čáry, nepřináší sklizeň. Necelých pět minut zatím strávil ve zvýhodněných situacích dispečer Jakub Sirota, v minulém ročníku hlavní přesilovkový bek Olomouce. Zapeklitý rébus, který zaráží.
4:42
Takový je zatím celkový ice time ofenzivního obránce Jakuba Siroty v přesilovkách Sparty.
Razantní odpich Vítkovic
Nanejvýš střed tabulky. Takový měl být podle řady expertů (mimoostravských) osud Vítkovic v aktuálním ligovém vydání, před nímž Václav Varaďa coby sportovní manažer a trenér v jedné osobně provedl dost změn. Ano, je začátek, ale žhavou formu ostravského mužstva nelze ignorovat. Za poslední dva duely vůbec neinkasovalo, po vstupní divočině 7:4 ve Varech se objevuje Varaďův pevný defenzivní rukopis. Rozumí si i útočné šiky Ridery v čele s formací Yetman – Nellis – Kalus, jejíž centr je druhý v bodování. Okamžitě zapadl nový kapitán Marek Hrivík. Na čisté konto Dominika Hrachoviny proti Kladnu (1:0n) navázal v Litvínově Lukáš Klimeš (3:0). Osm brilantních bodů!
1+5
Taková je bilance středního útočníka Anthonyho Nellise v úvodu extraligové sezony.
Robocop z Plzně má finský pas
Říkejte mu klidně Robocop. Když se Mikko Petman zranil v srpnové přípravě proti Boleslavi, lékaři se chytali za hlavu a vyhlašovali až půlroční pauzu. Jedna z atraktivních akvizic Západočechů měla odpadnout. Jenže finská kolena, zdá se, regenerují rychleji. Prognóza se brzy scukla na dva měsíce, aby nakonec mladší ze dvou severských bratrů v dresu Indiánů šokoval už nástupem v prvním kole proti Liberci. Nechyběl ani měsíc a nebyl do počtu: rovnou dal dva góly, dvěma body pak navázal i při výhře s Olomoucí. „Upřímně jsem to od sebe nečekal,“ pravil Petman už po premiéře. A ještě jeden bonusový plzeňský úkaz: Jakub Lev vsítil po 59 zápasech branku.
Třikrát nic. Teď už musí, nebo…
Čekalo se, že Litvínov i Hradec Králové se v úvodu budou částečně trápit skrze zdravotní komplikace. Ale aby si za tři kola oba kluby nepřišly na bodový zisk? Drsný ortel. Mountfield prožil výprask s Pardubicemi (1:7), který neopravil proti papírově slabšímu Motoru (3:4) ani Kladnu (2:4). Litvínov bolí čekání na vstřelený gól, gumovaly ho Karlovy Vary (0:4) i Vítkovice (0:3). Cheza tak v sezoně nevedla ještě ani sekundu, ztrátu marně doháněla i na úvod v Brně (2:4). „Dostaneme gól a je tam panika,“ ulevil si po nedělním pádu s Ostravany asistent hlavního kouče Jakub Petr. Kam až bude krize oslabených týmů sahat?
126:02
Tolik času už Litvínov nedokázal vstřelit gól, naposledy se v prvním kole ujala rána beka Adama Poláška na ledě Komety.
Start bez legendy č. 68
Už se to bralo jako hotová věc. Jaromír Jágr v 53 letech rozehraje 38. profesionální sezonu v bohaté kariéře. Jenže úvodní start legendy v novém extraligovém ročníku se odkládá. Číslo 68 nastoupilo za Kladno k šesti zápasům přípravy, v závěru se pevně usadilo vedle Antonína Melky a Kellyho Klímy. Od začátku soutěže ale Jágr v sestavě Rytířů schází. Kouč David Čermák mluvil po prvním kole o lehkém zdravotním trablu tří hráčů. Ale zatímco Michal Houdek a Jakub Konečný už se vrátili, Jágr vynechal i další dvě utkání. Zápasy na kladenském ČEZ stadionu sledoval v civilu ze skyboxu, plnil roli menšinového majitele. Kdy zase oblékne výstroj a půjde do akce, je zatím nejasné.
0+2
Jaromír Jágr se v přípravě Kladna zapsal dvakrát do statistik. V úvodních dvou zápasech asistoval, pak čtyřikrát bodově mlčel.
Žák Kudrna předčil učitele
Šlo o jeden z nejočekávanějších příběhů úvodních extraligových kol. Filip Pešán strávil na střídačce libereckého áčka dvanáct sezon, zkraje nové přijel na sever Čech poprvé jako soupeř. Favorizovaným Pardubicím se postavilo přebudované mužstvo pod vedením Pešánova někdejšího asistenta Jiřího Kudrny a žák nakonec předčil svého učitele. Nováček v roli hlavního kouče nastartoval tým při dvoubrankové ztrátě, Bílí Tygři zápas otočili a proti ambicióznímu sokovi brali první výhru v sezoně. Kudrna dostal od kabiny památeční puk, pohled na Pešána na lavici hostů v Home Credit Areně přišel zvláštní i samotným hráčům. „Je to divné,“ pokyvoval útočník Adam Musil.
9
Tolik sezon strávil Filip Pešán na lavičce Liberce jako hlavní trenér. V dalších třech ročnících plnil roli asistenta.
Motor na šesti bodech z devíti
Už úterní otvírák se Spartou, byť prohraný, ukázal, že se Motor dokázal zmobilizovat. A to po hodně nevlídné přípravě, v níž prohrál sedm duelů z devíti a pokořil jen sousední Tábor a utahaný Zvolen. Což ukazuje na skutečnost, že kabina má mentální sílu a dokáže překonávat trable. Vyhrát v Hradci je pro Motor vždy těžká písemka, v pátek se mu to po letech podařilo. Zaslouženě, strategicky a navíc čítankovou obětavostí v podobě rozsáhlé blokády střel. Po tříbodovém pátku přišla další kompletní loupež v Plzni, kde se nehraje nikomu dobře. Pomohl návrat Branta Harrise do sestavy, z čehož rezultovala zlepšená produktivita Róberta Lantošiho (2+1), takže do dnešního duelu s Pardubicemi půjde Motor perfektně naladěný a s jasnou ambicí trhnout další body.
Tři beci na přesilovku. A proč ne?
Trend je v tomhle směru zřejmý. Pokud máte k ruce kumpanii šikovných útočníků, navíc s držením hole nalevo i napravo, zkusíte je seskupit do pětičlenného komanda pro přesilovku. Anebo na to jdete obráceně jako v Pardubicích. Těm k úplné personální spokojenosti schází pravák Martin Kaut, a tak na jeho post nasazují beky. Ve vstupním duelu proti Hradci se na dvojnásobnou přesilovku sešikovali obránci Daniel Gazda, Jan Košťálek, Miguel Tourigny a z kombinace téhle trojky rezultoval gól, každý si zapsal kanadský bod. Dynamo zatím bez marodů Červenky i Sobotky využívá dvou speciálních formací, velká tlačenice přináší prospěšný konkurenční boj. S 33 procenty úspěšnosti jsou Východočeši zatím nejúdernější.
Pardubická přesilovka z posledního kola
první směna: obránci Košťálek, Tourigny, útočníci Mandát, Sedlák, Kondelík
druhá směna: obránci Čerešňák, Gazda, útočníci Kousal, Smejkal, Lauko
Stoprocentní Kometa
Názorná ukázka toho, jak to na bojišti svižně fičí, když hrajete s plným sebevědomím. To si Kometa opatřila během úctyhodné jarní mistrovské jízdy. Brněnská kabina je patrně nejvíce semknutou v celé extralize, hráči věří realizačnímu štábu, jenž zcela důvěřuje osazenstvu šatny. Té parádně velí Jakub Flek, mimochodem silný adept na obdržení olympijské letenky. Michala Postavu po životní sezoně v brankovišti velmi zdatně nahrazuje Aleš Stezka, což je také klíč k perfektnímu rozjezdu. Kdo viděl jeho emotivní televizní rozhovor po duelu se Spartou, pomalu začal závidět, jaká atmosféra v království Komety panuje. Tak teď ještě umravnit některé fanoušky a dopřát Kamilu Pokornému výhradně prostor na trénování, aby nemusel zaskakovat v roli sekuriťáka.
Starty Komety do sezony (první tři zápasy)
Sezona
Body
Skóre
2025/26
9
9:3
2024/25
5
5:4
2023/24
0
2:11
2022/23
3
9:10
2021/22
2
7:11
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|3
|3
|0
|0
|0
|9:3
|9
|2
Vítkovice
|3
|2
|1
|0
|0
|11:4
|8
|3
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|13:6
|6
|4
Třinec
|3
|2
|0
|0
|1
|14:9
|6
|5
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|0
|1
|10:7
|6
|6
Plzeň
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|6
Sparta
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|8
Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|9
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|10:11
|3
|10
Liberec
|3
|1
|0
|0
|2
|7:9
|3
|11
M. Boleslav
|3
|1
|0
|0
|2
|4:8
|3
|12
Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13
Mountfield
|3
|0
|0
|0
|3
|6:15
|0
|14
Litvínov
|3
|0
|0
|0
|3
|2:11
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž