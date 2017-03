Dakar představil itinerář, do kalendáře se po pěti letech vrátí Peru

V Peru se naposledy Rallye Dakar jela v roce 2013. Poté už v programu země chyběla, ať už kvůli obavám z následků klimatického jevu El Niňo, nebo kvůli chybějícím financím a sporům na domácí politické scéně.

See you on January 6 in Lima / Nos vemos el 6 de enero en Lima. #Dakar2018 🇵🇪 @peru 🇧🇴 @boliviatravel1 🇦🇷 @VisitArg pic.twitter.com/Couay72VqZ