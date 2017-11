Autokrosový šampion Vaculík v barvách BARTH Racing vyhlíží premiéru na Dakaru

Při své čtvrté účasti vysílá závodní tým BARTH Racing na slavnou Rallye Dakar premiérově i ostrý soutěžní vůz. Za volant Fordu F150 Evo se startovním číslem 372 usedne ostřílený autokrosový harcovník Boris Vaculík, navigovat jej bude neméně zkušený Martin Plechatý. Nově složená posádka neskrývá před startem jubilejního 40. ročníku respekt z náročné trati a shoduje se, že klíčový pro ni bude první týden soutěže, jenž se odehraje převážně v dunách. „Dojet až do cíle by bylo fajn, ale nechceme se jen svézt. Chceme závodit,“ říká Vaculík.

Zatímco pro Martina Plechatého bude nadcházející účast čtvrtou dakarskou zkušeností (jednou jel s Josefem Macháčkem v bugině a dvakrát na čtyřkolce), Boris Vaculík vyráží do Jižní Ameriky poprvé. „Těším se, ale zároveň je tam cítit trocha napětí. Už aby to začalo,“ usmívá se znojemský pilot, který v roce 2015 vybojoval titul českého mistra v královské autokrosové kategorii SuperBuggy a do světa cross country a dálkových soutěží premiérově nahlédl teprve vloni v Maďarsku.

Nastal čas posunout se dál

Proč se vlastně Vaculík rozhodl změnit motoristickou disciplínu, ve které byl navíc velmi úspěšný? „Autokros je úžasný, ale bylo třeba posunout se dál. Vždycky mě lákaly dálkové soutěže. Dakar jsem sledoval už jako dítě, fandil tatrovkám a liazkám, obdivoval Karla Lopraise i další české závodníky,“ vysvětluje jezdec, který se v autokrosu vypracoval od okresních závodů, český a rakouský šampionát až k titulu mistra republiky a pravidelným účastem v podnicích mistrovství Evropy.

Se svým novým partnerem Martinem Plechatým letos nastoupil už ve třech soutěžích. Nejvýraznější stopu zanechali v Polsku, kde dojeli na 4. místě. „Poprvé jsem měl k dispozici auto, se kterým v lednu pojedu Dakar. Plán byl získat zkušenosti, posbírat co nejvíce dat a sehrát se s Martinem. Myslím, že se nám v rámci možností podařilo zajet i výborný výsledek,“ konstatuje Boris Vaculík, jemuž polská Baja ukázala ještě jedno: „To, že chceme-li být úspěšní, musíme ještě hodně přidat.“

Malé vítězství? Přejet přes duny

Poslední týdny před startem Dakaru 2018 se proto Vaculík naplno věnuje fyzické i taktické přípravě v rámci tréninků s borci z Fitness Clinic Znojmo. „I když nejsem závodník profesionál a mám normální civilní zaměstnání, nechci nic ponechat na náhodě,“ přiznává otevřeně. „Čeká nás čtrnáct těžkých měřených úseků, první týden navíc prakticky celý v písku, se kterým mám zatím málo zkušeností. Proto ode mě neuslyšíte žádné konkrétní plány na umístění. Malé vítězství pro nás bude už to, když se bezpečně dostaneme přes duny do Bolívie. No a pak by se vidělo.“

Navigátor Martin Plechatý je ohledně výsledkových ambicí přece jen konkrétnější. „Základ je dobře zvládnout prolog a vytvořit si dobrou startovní pozici do dun. V nich neudělat žádnou chybu, hlavně navigační. Od druhého týdne rallye pak začnou povrchy, na kterých to Boris umí z autokrosu. Kdyby se vše sešlo a vydržela technika, pak věřím, že bychom mohli dojet až do cíle. Pozice v první třicítce mezi automobily by byla super,“ analyzuje šance bílomodrého fordu BARTH Racingu.

Šéf týmu: Kluci to zvládnou se ctí

A jak vidí premiérovou účast závodního vozu v barvách BARTH Racing na Dakaru týmový šéf Michal Burkoň? „Boris i Martin jsou zkušení závodníci se zdravou porcí sebevědomí i respektu. Osobně budu spokojený, když se dokáží dostat až do cíle a budou zajíždět solidní časy v rámci těch etap, které by jim měly profilem sednout. Držím klukům palce a jsem přesvědčen, že to zvládnou se ctí.“

Posádka Boris Vaculík – Martin Plechatý vyráží do Jižní Ameriky v úterý 2. ledna. Rallye Dakar 2018 startuje v sobotu 6. ledna v peruánském hlavním městě Lima, cílovou destinací je v sobotu 20. ledna argentinská Córdoba. Výhru v kategorii osobních automobilů obhajuje živoucí legenda této soutěže, Francouz Stéphane Peterhansel. Mezi další favority patří devítinásobný světový šampion v klasické rallye a Peterhanselův krajan Sébastien Loeb, Španělé Carlos Sainz a Nani Roma, Fin Mikko Hirvonen, Katařan Násir al-Attíja, Jihoafričan Giniel de Villiers či Čech Martin Prokop.