Cíl je jasný, chci dvě medaile, řekl kanoista Fuksa před MS

"Jedu dvě disciplíny a moje skromné já mi nedovolí říct, že chci dvě zlaté. Dovolí mi ale na druhou stranu říct, že mám na to získat dvě medaile a budu se snažit je získat," řekl Fuksa na dnešní tiskové konferenci v Praze. "Když se mi to povede, budu hrozně rád. Když ne, budu pokračovat dále," uvedl čtyřiadvacetiletý kanoista, který se představí v individuálních závodech na 500 a 1000 metrů.

Na předešlém MS v roce 2015 Fuksa získal zlato na neolympijské pětistovce a stříbro na kilometru, který je pro singlkanoisty hlavní tratí. "Mistrovství světa se na olympijské a neolympijské tratě nerozděluje, takže to neřeším. Trénuji především na kilometr a pětistovku jedu z toho," řekl Fuksa.

Jeho hlavním soupeřem by měla být německá hvězda Sebastian Brendel, jehož Fuksa letos v závodech Světového poháru vždy porazil. Na mistrovství Evropy s ním ale prohrál.

"Je to Pan kanoista a to, co dokázal, je neuvěřitelné. Já se snažím jej někdy předjet, nebo mu alespoň stačit. Že jsem jej porazil na svěťácích bylo super, na Evropě mi to vrátil. Nic si z toho nedělám, ale rád bych mu to oplatil na mistrovství světa. Je to ale borec a někdy se nepodaří předjet všechny," pousmál se Fuksa.

Rodák z Nymburka se letos v SP představil i na lodi společně s mladším bratrem Petrem. Na MS ale spolu s ohledem na časový program závodit nemohou. "Kdyby to šlo, určitě bychom spolu jeli," podotkl Fuksa.

Přestože je na výsledky bratra zvědavý, chce se na šampionátu soustředit hlavně na své výkony. "Nikdy jsme na takhle velké akci spolu nebyli, tak nevím, co to se mnou udělá. Doufám, že zajede solidní výsledek, i když si myslím, že je pro něj super už to, že se na MS dostal. Nervové věci nechám na taťku s dědou," uvedl.

Fuksa se na MS připravoval na soustředění v Bulharsku, kde byl tři týdny. "Řekli jsme si, že na začátku nového olympijského cyklu vyzkoušíme vysokohorskou přípravu. Zkusili jsme ji v lednu, kdy jsme tam byli na běžkách a já jsem se pak cítil super. Vyhrál jsem pak i pět závodů Světového poháru. Teď jsme tak zkusili trénovat i na vodě. V uvozovkách o nic nejde, do olympiády je ještě dost času. Uvidíme, jestli to bude ku prospěchu," řekl Fuksa.

Momentálně se připravuje v Nymburce a do Račic plánuje přijet až v úterý večer. První start jej poté čeká ve čtvrtek. "Momentálně trénuji na těžší vodě, a v Račicích by se mi pak mělo jet lépe, je tam lehčí. Myslím si, že je zbytečné se tam stresovat týden předem, kdy tam už najíždí lidi. Je lepší být v ústraní," dodal Fuksa.