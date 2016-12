Biatlonisté v Novém Městě: Kdo chodí nejdřív spát a kdo během SP vyšívá?

Jak nepodlehnout tlaku domácího prostředí, to je jedno z těch nejdůležitějších témat v přípravě biatlonové reprezentace během Světového poháru. To, co třeba v Pokljuce řešit nikdo nemusí, je v Novém Městě na Moravě problém s potenciálem atentátu na výsledek. Proto žije tým ve zvláštním režimu, aby se na něm požadavek veřejnosti na co nejlepší umístění nepodepsal.

Když má večer čas a zůstanou jí síly, sedne si Eva Puskarčíková ke stolu, vezme si k ruce svoje fotografické kartičky a podepisuje. „Na jeden zátah zvládnu tak dvě stě podpisů. Víc ne, pak už bolí ruka. Víc jak z malorážky,“ má spočítané.

Kartičky má na rozdávání, podepsat je večer ušetří hodně času během následujícího dne. To už pak podpisů moc nevykreslí. „Za dnešek jich moc nebylo. Takových patnáct, dvacet,“ odhadovala včera odpoledne po tréninku.

I to je ale slušné číslo, vezmeme-li v potaz, že ze své bubliny, v níž se biatlonové hvězdy pohybují, aby měly klid na přípravu, během domácího Světového poháru vystupují jen zřídka. U plůtku na příjezdové cestě k buňkám servismanů, kde se veřejný prostor pro diváky odděluje od soukromí pro týmy, je vidíte nejčastěji jen proběhnout.

Konkrétně Puskarčíková zažívá tenhle šrumec poprvé. „Nejdřív se člověk diví, pak je potěšen, někdy je toho už dost. Záleží i na náladě, jak je unavený, v jakém je rozpoložení. Musí se s tím popasovat,“ pozoruje na sobě.

Trenér Zdeněk Vítek odmítá, že by domácí hvězdy žily nepřirozeně odříznuté jako v akváriu. „Mají tady hromadu známých, příbuzných, a tak dál. Rozhodně v akváriu nežijí, rozptýlení mají dost. Tohle není standardní svěťák,“ poukazuje.

Koukalové včera dorazil fandit manžel Petr. Ve středu jí doma na zrcadlo namaloval vzkaz pěnou na holení a fotku umístil na Facebook, ve čtvrtek už se potkali na Vysočině. „Gábina ráda maluje, to je její rozptýlení mezi závody, ale tady si myslím, že to nestihne. Má tady Petra, ten všechno zařídí,“ cukají koutky Vítkovi.

Celý tým bydlí bez výjimek pohromadě, kostra dne je rovněž společná. Ve volnu se každý zabavuje tak, aby nebyl nervózní z čekání.

„Času moc není, protože dělám něco do školy nebo si čtu,“ referuje Puskarčíková, studentka Masarykovy univerzity. Lucie Charvátová a Veronika Vítková se zase pustily do vyšívání. „Hotová manufaktura. A jde jim to,“ kýve biatlonistka.

Michal Šlesingr pomáhá reprezentaci s počítačovým programem, vyhovuje mu chodit spát později než ostatním. Společně s ním je večerním ptákem třeba i Michal Krčmář. Naopak takový Ondřej Moravec chodí na kutě mezi prvními, ale zase je mezi prvními na snídani.

Každý se snaží dělat to, co vyhovuje nejvíc jemu, aby v hodinu H podal co nejlepší výkon. Právě doma na tom záleží enormně. Jen jde o to si to nepřipustit.

