Puskarčíková jako kulomet! Palba za 19 sekund, pak zkáza na sedmé hodině

To by byla sláva! Když přijela Eva Puskarčíková počtvrté na střelnici, hlediště napjatě ztichlo. Do té chvíle i v Anterselvě střílela jako pistolnice z divokého Západu. Rychle, první položku dokonce za unikátních 19 sekund! „To byla centrová položka, krásně zvládnutá,“ chválil reprezentační trenér Zdeněk Vítek pro Českou televizi.

Ale také přesně. Na prvních třech střelbách Puskarčíková ani jednou neminula. Jenže teď…

První rána a místo aplausu zklamaný výdech tribun.

„První rána hezká, šla těsně vedle na sedm hodin, pak malinko znervozněla, ale nezpomalila,“ líčil Vítek.

Druhá rána a černá se zase neotočila v bílou. A další výdech zklamání.

„Obě rány šly doleva dolů, pak zpomalila,“ řekl Vítek.

Puskarčíková byla na střelnici suverénně nejrychlejší. Čtyři položky napálila za minutu a 34 sekund, o 19 sekund rychleji než další v pořadí, reprezentační kolegyně Lucie Charvátová. Jenže ve vytrvalostním závodě znamená každá chyba minutový trest a tři rány vedle na nejlepší desítku nestačily.

„Foukalo jednou zleva, jednou zprava. Někomu fouklo víc, někomu míň, vítr s tím hodně zamíchal,“ řekl Vítek.

Ještě hůř se na střelnici dařilo ostatním Češkám. Veronika Vítková netrefila pětkrát, Gabriela Koukalová s Lucií Charvátovou šestkrát.

„Gabi měla na první ležku trošku točivý vítr, jedna jí tam spadla na čtyři hodiny, vestoje je měla vesměs nahoře,“ hodnotil Vítek. „Zaslouží pochvalu za běh, ale na té střelnici nebyla tak úspěšná. Škoda každé rány, která padne vedle. Šest kusů je i na Gábinu hodně s tím se nedalo závodit.“

SP v biatlonu v Anterselvě (Itálie):

Ženy - vytrvalostní závod na 15 km: 1. Dahlmeierová (Něm.) 44:48,7 (2 trest. minuty), 2. Chevalierová (Fr.) -3,8 (1), 3. Runggaldierová (It.) -46,0 (1), 4. Dorinová Habertová (Fr.) -55,0 (2), 5. Hammerschmidtová -1:16,2 (2), 6. Hinzová (obě Něm.) -1:19,1 (3), 7. Hojniszová (Pol.) -1:37,8 (3), 8. Podčufarovová (Rus.) -1:39,8 (2), 9. Hildebrandová (Něm.) -1:45,1 (3), 10. Hauserová (Rak.) -1:48,4 (2), ...13. Puskarčíková -2:23,6 (3), 24. Koukalová -4:02,0 (6), 32. Charvátová -4:56,4 (6), 61. Vítková (všechny ČR) -7:08,9 (5).

Průběžné pořadí SP (po 14 z 26 závodů): 1. Dahlmeierová 615, 2. Koukalová 604, 3. Mäkäräinenová (Fin.) 594, 4. Dorinová Habertová 560, 5. Wiererová (It.) 442, 6. Hildebrandová 398, ...8. Puskarčíková 373, 22. Vítková 222, 46. Charvátová 61, 77. Davidová (ČR) 13.