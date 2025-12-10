Předplatné

NHL ONLINE: Klapka v Calgary vyzývá na souboj Detroit, Utah v bráně s Čechem

Český obr Adam Klapka podepsal v Calgary novou dvouletou smlouvu
Český obr Adam Klapka podepsal v Calgary novou dvouletou smlouvuZdroj: x.com
Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
Brankář Utahu Karel Vejmelka
Karel Vejmelka vychytal Utahu vítězství na ledě Vancouveru
Karel Vejmelka vynuloval Anaheim
Český brankář Vítek Vaněček v dresu Utahu
7
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Adam Klapka opět vyráží do akce, tentokráte se chce svoji dravostí připomenout soupeři z Detroitu. V brance Utahu nastoupí jeden z českého dua, jenž se snaží vychytat nepříjemného Brada Marchanda a celou družinu z Floridy. Dostane šanci Karel Vejmelka, nebo Vítek Vaněček? Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
16Detail
LIVE
34Detail
LIVE Sam. nájezdy
54Detail
LIVE
41Detail
LIVE Sam. nájezdy
34Detail
LIVE
41Detail
LIVE
25Detail
LIVE
34Detail
LIVE Po prodl.
34Detail
LIVE Sam. nájezdy
43Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2427513035
2.Macklin CelebriniSan Jose152843317
3.Connor McDavidEdmonton14284229-6
4.Mikko RantanenDallas13294230-1
5.Martin NečasColorado1427413028
6.Connor BedardChicago182240296
7.Jason RobertsonDallas1920393117
8.Leo CarlssonAnaheim1722393011
9.Mark ScheifeleWinnipeg1622382911
10.Jack EichelVegas122638297

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Washington3017139103:7539
2Carolina291352998:8338
3Islanders3112531192:8937
4Tampa3014321194:7636
5Boston31126013101:9636
6Pittsburgh281317788:8135
6Flyers28973985:7835
8Devils3011611288:9235
9Detroit3012431195:10235
10Rangers3111441283:8134
11Montreal298731193:10533
12Toronto2910441197:9332
13Columbus307661191:10332
14Florida2812221288:9030
15Ottawa299441290:9630
16Buffalo308441492:10628
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3019272118:7049
    2Dallas3117455109:8047
    3Anaheim30118110111:9839
    4Vegas291139690:8637
    4Minnesota301065985:8137
    6Kings29957880:7735
    7Edmonton308561199:10632
    8Utah3111331493:9031
    9San Jose318631487:10331
    10Chicago2911161186:9130
    11Winnipeg2912211488:8929
    12St. Louis3111071379:10929
    13Calgary3110241579:9228
    14Seattle Kraken277461067:8328
    15Nashville297441478:10326
    16Vancouver307431685:10825

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů