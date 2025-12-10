Slavia a úroveň Ligy mistrů: cíl, nebo jen sen? Rezonuje čas, hřiště i ofenziva
ANALÝZA SPORTU PŘÍMO Z LONDÝNA | V ligové fázi Ligy mistrů Slavii zbývají ještě dva zápasy, ale klub má jasno – do vyřazovací fáze prestižní soutěže nepostoupí. „Je to zklamání, ale buďme realisté,“ pravil smířeně brankář Jindřich Staněk. Ano, realisticky zkrátka Slavia na úrovni konkurenceschopnosti evropské špičce není. Aby do podobných zápasů, jakým byl ten na Tottenham Hotspur Stadium, chodily tuzemské týmy s vyšší šanci na lepší výsledek, něco se musí změnit. A přes všechny výhrady k české lize, hodně práce má samotná Slavia.
Šestý pokus, šesté zklamání. Ale je to opravdu zklamání? Slavia v Lize mistrů opět nezvítězila, dostala direkt, Tottenham byl nad její síly a uspěl poměrem 3:0. Ale z úst trenéra i hráčů zaznívají smířlivá slova.
Výkon rozhodně nebyl nijak ostudný, herně se Slavia rozhodla být Tottenhamu aktivním a vyrovnaným soupeřem. Ale při pokusu postavit se týmu Premier League jako rovný s rovným nejvíce vynikne, že souboj to je nerovný. Bude to tak pořád? Na to se ptá Jindřich Trpišovský i další hráči.
Jistě, po interní promluvě v rámci klubu během problematického konce září padla v Edenu slova o tom, že obhajoba titulu je ultimativní cíl a Liga mistrů mu nesmí padnout na oltář. Ale i tak by slávisté rádi udělali alespoň jednu výhru. Nebo vstřelili branku. Naposledy se to povedlo Youssouphovi Mbodjimu, 466 minut zpět. To znamená nejdelší evropskou slávistickou sérii sucha od roku 2007.
„Strašně mě to mrzí kvůli fanouškům,“ pravil trenér.
Že vypíchl radost lidí v ochozech oproti výsledkům, mluví za vše. Byť si Slavia interně vysnila v Lize mistrů vcelku rozumný cíl šesti bodů, v soutěži je kvůli jiným věcem. Konkrétně se dají shrnout: zážitky, finance a zkušenosti. A právě dva druhé jmenované faktory klub mohou posunout k tomu, aby byl na top úrovni více konkurenceschopný. Zatím není, Liga mistrů je příliš vysoká laťka. Jak se jí přiblížit? Rezonují tři témata.
„Kdybychom to hráli každý týden, zkušenosti nabereme a vypadá to pak jinak,“ přemýšlel Jindřich Staněk. Jeho kouč tato slova umocnil a pálil do českých řad. „Jestli se tomuto chceme přiblížit, musíme zvýšit čistý čas v lize,“ pravil rozhodně.
Slavia dobrovolně hraje co nejpřímočařeji
Jde o trenérovo velké téma, často ho zmiňuje i na tuzemských tiskovkách. V Premier League se hraje v průměru 55 minut čistého času, česká liga dosahuje je na hodnotě 50 minut. To už je solidní rozdíl.
Zároveň při letmém pohledu do dat lze říct, že Slavia se kormidlo čistého času nijak extrémně otočit v tuzemsku nesnaží. V top 10 ligách nenajdeme tým s tak vysokým držením míče a zároveň nejkratšími sekvencemi přihrávek. V překladu ze „statističtiny“: Slavia dobrovolně hraje co nejpřímočařeji, na sílu, vzduchem. Z toho plynou ztráty, fauly, auty, rohy – vše, co hru kouskuje. Druhou věcí je, kolik rozhodčí nastaví minut, ale to už je jiné téma.
Druhým bodem, který by podle slávistů úrovni Ligy mistrů přiblížil, jsou zlepšená hřiště. „Hrát na takovém trávníku je neuvěřitelné. Hřiště jsou extrémně pevná a rychlá, balon lítá a hraje to do jejich karet,“ zíral Staněk.
Tady se klub z Edenu snaží, trávník má i přes pár potíží z posledních let dlouhodobě jeden z nejlepších v lize. „V Česku se máme co učit, je to doslova nádhera,“ hodnotil v únoru tehdejší kouč Baníku Pavel Hapal. Tady je to na lize a především na dalších klubech, aby nově nabyté prostředky vložily do klíčové infrastruktury.
Třetí a nejdůležitější skok k „top“ úrovni už ale leží jen a pouze na Slavii. A to vylepšení ofenzivní fáze. Podívejme se opět na statistiky. Se dvěma vstřelenými góly (a dvěma zápasy s Barcelonou a Pafosem před sebou) se „sešívaní“ perou s Ajaxem o titul nejméně produktivního týmu ročníku.
ZNÁMKY všech hráčů Slavie si projděte ZDE>>>
Pokud neprolomí černou šňůru, mohou být v tomto ohledu nejhorším týmem nového formátu Ligy mistrů. I týmy Sparty či Slovanu Bratislava minulý rok úspěšně mířily do brány sedmkrát.
„Dát gól je jedna z nejtěžších věcí ve fotbale. Tentokrát jsme v těch pozicích i byli – Sadílek, Zafeiris… To musíte na této úrovni proměňovat. Prekop se tam dobře dostal za záda Romera a ten to ještě stihl dobře odehrát. O půl metru delší balon a zakončuje sám, někdy nám chybí i detail,“ ohlížel se Trpišovský.
Ano, na Tottenhamu si jeho hráči vypracovali hned 14 střel o celkové hodnotě 1,2 xG. Ale bez efektu. Dle celkového xG už mohla v Lize mistrů nastřílet 7 branek, ale nemá rozhodující kvalitu v zakončení. A to není smůla, ale příběh, který se v Evropě opakuje rok co rok.
Pod neproduktivními střelci leží další věci jako třeba nedostatečná technická kvalita – Slavia má nejnižší úspěšnost driblinků (42 %) v celém probíhajícím ročníku, nejnižší úspěšnost přihrávek (77 %). K tomu nejméně přihrávek celkem i do útočné třetiny. A to v konkurenci Bodö/Glimt, Pafosu, Almaty, Saint-Gillois či Karabachu, tedy týmů s menší hodnotou kádru a v některých případech i menšími rozpočty.
Liga mistrů v roce 2025 zkrátka Slavii ukázala, že i přes sedm let Trpišovského práce je v mnohém stále teprve na začátku cesty. Možná se doby, kdy se český tým představí proti Tottenhamu s šancí vyrovnat se mu, dočkáme. Ale musí se toho hodně změnit, jak ve smýšlení ligy, tak jednotlivých týmů. „Sešívanými“ počínaje. Pak se možná vážně budeme bavit i o postupu do vyřazovací fáze.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|5
|5
|0
|0
|14:1
|15
|2
Bayern
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|3
Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|4
Paris SG
|5
|4
|0
|1
|19:8
|12
|5
Inter Milán
|6
|4
|0
|2
|12:4
|12
|6
Real
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|7
Atlético
|6
|4
|0
|2
|15:12
|12
|8
Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|9
Tottenham
|6
|3
|2
|1
|13:7
|11
|10
Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17:11
|10
|11
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|12
Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10:5
|10
|13
Sporting
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|14
Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|15
Newcastle
|5
|3
|0
|2
|11:4
|9
|16
Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|17
Galatasaray
|6
|3
|0
|3
|8:8
|9
|18
Monaco
|6
|2
|3
|1
|7:8
|9
|19
Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|20
Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8:10
|8
|21
Karabach
|6
|2
|1
|3
|10:13
|7
|22
Neapol
|5
|2
|1
|2
|6:9
|7
|23
FC Kodaň
|6
|2
|1
|3
|10:16
|7
|24
Juventus
|5
|1
|3
|1
|10:10
|6
|25
Pafos
|5
|1
|3
|1
|4:7
|6
|26
Saint Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|27
Olympiacos
|6
|1
|2
|3
|6:13
|5
|28
Club Brugge
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|29
Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|30
Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|31
Benfica
|5
|1
|0
|4
|4:8
|3
|32
Slavia
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|33
Ajax
|6
|1
|0
|5
|5:18
|3
|34
Bodo/Glimt
|5
|0
|2
|3
|7:11
|2
|35
Villarreal
|6
|0
|1
|5
|4:13
|1
|36
Kajrat
|6
|0
|1
|5
|4:15
|1
- Osmifinále
- Play-off