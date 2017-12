Sprint v Hochfilzenu ONLINE: Muži neuspěli, jak si povedou biatlonistky?

14.15 Sprint žen na 7,5 km, Hochfilzen

Nejlepší z Čechů Krčmář dojel na 26. místě

Francouzský suverén Fourcade se znovu přesvědčil, že norští sourozenci nesoucí příjmení Bö budou letos jeho velkými rivaly. Čtyřiadvacetiletý J. T. Bö si po výhře ve vytrvalostním závodu připsal druhý triumf v sezoně. Po druhé střelbě vedl před Fourcadem o dvacet sekund. Francouz, jenž na střelnici rovněž nechyboval, v závěrečném kole snížil manko o osm sekund, ale musel se spokojit se druhou příčkou.

Třetí skončil Slovinec Jakov Fak, který na vítězného Böa ztratil více než půl minuty. Vítěz úvodního sprintu sezony v Östersundu Tarjei Bö tentokrát obsadil s jednou chybou čtrnáctou příčku.

Čeští reprezentanti stále čekají na první umístění v elitní dvacítce. Krčmáře vedle pomalejšího běhu, ve kterém měl 35. čas, připravila o lepší umístění také pomalá střelba. Vleže střílel za 46 sekund, protože jednu ránu vystřelil naprázdno a pak kvůli špatnému přebíjení musel poslední ránu dobíjet ručně. "Co jsem mohl, to jsem tam udělal špatně. To mě mrzí. Jinak si myslím, že to bylo slušné," řekl České televizi Krčmář. I vestoje si střelbu hodně hlídal. Dohromady na střelnici na nejrychlejší střelce ztratil přes půl minuty.

Do sobotního stíhacího závodu postoupili ještě ze 46. příčky Michal Šlesingr, který doplatil na tři chyby na střelnici, a při premiéře v této sezoně Světového poháru také Adam Václavík. Ten po zlomenině nohy a startu v IBU Cupu po úvodní bezchybné položce útočil na bodované příčky, ale vestoje dvakrát chyboval a propadl se na 59. místo.

Trenér mužské reprezentace Michael Málek ocenil zlepšující se běžecký projev českých reprezentantů. "Ale momentálně se potýkají se střelbou a to je největší kámen úrazu. Třeba Michal Šlesingr na druhé položce střílel strašně dlouho a ještě tam nechal dvě trestná kola," řekl.

SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko):

Muži - sprint 10 km: 1. J. Bö (Nor.) 24:18,4 (0 tr. okruhů), 2. M. Fourcade (Fr.) -12,1 (0), 3. Fak (Slovin.) -35,4 (0), 4. Schempp (Něm.) -46,6 (1), 5. L'Abee-Lund (Nor.) -52,0 (0), 6. Peiffer (Něm.) -56,0 (0), 7. Weger (Švýc.) -1:00,6 (1), 8. Lesser (Něm.) -1:01,0 (1), 9. Šipulin (Rus.) -1:06,1 (1) a Nawrath (Něm.) -1:06,1 (0), ...26. Krčmář -1:41,7 (0), 34. Moravec -2:04,3 (2), 46. Šlesingr -2:25,8 (3), 59. Václavík -2:42,3 (2), 70. Krupčík (všichni ČR) -2:56,4 (1).

Průběžné pořadí SP (po 4 z 22 závodů): 1. M. Fourcade 216, 2. J. Bö 178, 3. Fak 162, 4. Lesser 137, 5. Fillon Maillet (Fr.) 134, 6. Schempp (Něm.) 133, ...32. Moravec 37, 43. Šlesingr 22, 46. Krčmář 17, 52. Krupčík 9.

