Kostelič ve Wengenu ukončil kariéru, Krýzl zkazil sjezd, Berntd má první body

Hintermann dosud ve Světovém poháru bodoval jen čtyřikrát a nikdy se nevešel ani do dvacítky. Druhý skončil Francouz Maxence Muzaton, pro nějž to jsou rovněž první stupně vítězů v životě, třetí místo obsadil Rakušan Frederic Berthold. Také on pronikl do elitní desítky premiérově.

Krýzl rozjel závod výborně. Po slalomu, který se jel kvůli hustému sněžení nezvykle jako první, byl šestý a zaostal o 1,08 vteřiny za vedoucím Justinem Murisierem ze Švýcarska. Ve sjezdu ale chyboval, měl až osmadvacátý čas a na vítěze celkově ztratil 3,39 sekundy.

Lepší výkon ve sjezdu předvedl Berndt, který byl po slalomu 27., ale třináctý čas v rychlostní disciplíně ho posunul na 23. místo s mankem 3,16 sekundy na vítěze. Dosud byl osmadvacetiletý lyžař nejlépe šestatřicátý loni v kombinaci v Chamonix.

Ve Wengenu se nedařilo favoritům. Francouz Alexis Pinturault, vítěz kombinace ze Santa Cateriny z konci prosince, byl dvacátý, i to mnu však stačilo k zisku malého glóbu. Kombinace totiž byly jen dvě v sezoně. Švýcar Carlo Janka skončil těsně před ním, Nor Kjetil Jansrud obsadil jedenácté místo a Rakušan Romed Baumann byl šestý.

Sobotní sjezd speciál vynechá Nor Aksel Lund Svindal, neboť má potíže s levým kolenem. Podstoupil vyšetření v Innsbrucku a nechce riskovat. "Je tam něco špatně," řekl loňský vítěz ve Wengenu. "Bylo to těžké rozhodnutí, ale doufám, že správné," dodal čtyřiatřicetiletý lyžař, jenž si loni koncem ledna v Kitzbühelu přetrhl vazy v koleni.

Kostelič se loučil

Sedmatřicetiletý rodák ze Záhřebu Ivica Kostelič oznámil svůj konec po úvodním slalomu, po němž jen těžko zadržoval slzy. Ve sjezdu pak ve Švýcarsku dokončil poslední závod kariéry na 22. místě.

"Už to dál nemá smysl," prohlásil celkový vítěz SP z roku 2011, jenž si k loučení vybral svůj nejoblíbenější podnik. "Tohle je ten nejkrásnější slalomový hang na světě," řekl majitel čtyř stříbrných olympijských medalií nadšeným švýcarským fanouškům, kteří mu s transparenty a kravskými zvonci vzdali bouřlivý hold.

Ve Wengenu v minulosti slavil šest vítězství v SP, celkem třináctkrát tu vystoupal na stupně vítězů a na zdejších sjezdovkách je neúspěšnějším lyžařem.

Ve sbírce má v SP celkem 26 vítězství a vedle celkového triumfu z roku 2011 ovládl i dvakrát hodnocení slalomářů. Na MS získal v roce 2003 zlato ve slalomu, o deset let později přidal stříbro z kombinace a z roku 2011 má bronz ze super-G.

Kostelič by rád na svazích dál pokračoval, koleno, s nímž má dlouhodobě problémy, už mu ale lyžovat na nejvyšší úrovni nedovolí. "U srdce je mi těžko, ale jednou to zkrátka končí. Není možné jezdit na 80 procent," dodal po kombinačním slalomu, v němž zajel 13. čas.