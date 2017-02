Česko má druhou medaili. Sdruženáři získali na juniorském MS bronz

Český tým dnes po skokanské části figuroval na pátém místě, v běhu na 4x5 kilometrů se ale dokázal posunout na stupně vítězů. Za vítěznými Rakušany nakonec Češi zaostali o 15,3 sekundy, od stříbrné Francie je dělilo necelých šest sekund.

Češi tak v Utahu potvrdili výbornou formu. Daněk měl blízko k medaili i v úvodním individuálním závodě, v němž skončil o pět sekund čtvrtý. Pažout šampionát zahájil šestým místem, Vytrval byl dvanáctý.

Vloni se juniorským mistrem světa v klasickém lyžování stal sdruženář Tomáš Portyk.

Z běžců na lyžích do 23 let se ve čtvrtek v Park City nejlépe dařilo Petru Knopovi, který doběhl patnáctý v závodě na 15 km volnou technikou. "Cílem bylo umístit se do desítky, ale to se nepovedlo. Trať byla těžká, rozjel jsem to rozvážněji a zkoušel to stupňovat," uvedl pro svazový web Knop, jenž zároveň děkoval servisu. V kategorii žen skončila v závodě na 10 km volně Petra Hynčicová na 17. a Anna Sixtová 18. místě.

Mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let v klasickém lyžování v Park City (USA):

Běh na lyžích:

Muži do 23 let - 15 km volně: 1. Bolšunov 32:55,7, 2. Červotkin -21,8, 3. Spicov (všichni Rus.) -28,2, ...15. Knop -1:51,0, 32. Bešťák (oba ČR) -3:14,4.

Ženy do 23 let - 10 km volně: 1. Dyviková (Švéd.) 26:14,0, 2. T. Wengová -16,8, 3. Heimdalová (obě Nor.) -23,0, ...17. Hynčicová -1:26,3, 18. Sixtová (obě ČR) -1:27,4.

Severská kombinace:

Junioři - družstva: 1. Rakousko (Mraz, Rainer, Dagn, Vermeulen) 46:17,4, 2. Francie -9,7, 3. ČR (Pažout, Zemek, Vytrval, Daněk) -15,3.