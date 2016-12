Ledecká v Itálii čarovala: Pomohly jí 3 soupeřky na zadku a 7 setin

PŘÍMO Z ITÁLIE | Noc pod dolomitskými hvězdami vzývala snowboardistka Ester Ledecká jako magickou. A nějaká ta kouzla se při paralelním slalomu v Cortině d´Ampezzo opravdu děla. Své první vítězství ve večerním závodě Světového poháru vybojovala za nezvyklých okolností. Navíc se dostala do průběžného vedení v seriálu a převzala žluté číslo.

Nejdřív vrátil Ledecké osud sedm setin, které ve čtvrtek ztratila v Carezze na Rakušanku Meschikovou. V první jízdě vyřazovací části závodu proti Rusce Chatomčenkovové totiž v úvodu chybovala a v cíli si nebyla jistá výsledkem.

„Bylo to strašně napínavý. Viděla jsem lidi, jak jásali, tak jsem si říkala, že by bylo hezký, kdyby fandili zrovna mně. Pak jsem se koukala na tabuli a viděla jsem, že to tak opravdu je,“ usmívala se Ledecká.

A drama nekončilo. V následujících jízdách proti Rakušance Schöffmannové a Italce Ochnerové pokazila start a zase byla v defenzivě.

„Byly hned dvě nehody. Se Sabinou Schöffmnannovou jsem úplně propásla start, tam jsem ztratila tři desítky,“ hlásila Ledecká. „Hned další jízdu jsem měla pocit, že to doženu, a vystartovala jsem o tři desítky dřív, než se otevřela brána, takže jsem na ni narazila jako největší pako. Dost mě to naštvalo, ještě ve třetí bráně jsem si říkala, jak jsem pitomá…“

Jenže hvězdné nebe nad Dolomity stálo nad Ester a přátelsky na ni pomrkávalo. Schöffmannová i Ochnerová upadly. A na zemi skončila i ve finále Rakušanka Ulbingová.

„Ty holky Ester znají, vědí, že musí jet naplno. Riskovaly, a proto upadly. Ester naopak nejela svůj top,“ hodnotil nezvyklou situaci Tomáš Bank, lyžařský trenér Ledecké.

Ledecká tak po dvou závodech dostala do čela Světového poháru, kde obhajuje triumf z minulé sezony.

„Zatím to vypadá opravdu výtečně, nadělila jsem si k Ježíšku fantastický dárek,“ radovala se Ledecká.