Šebrle má nový golfový cíl. Chce se prosadit na seniorském okruhu

Přestože je mu teprve dvaačtyřicet let, vidí Roman Šebrle svou golfovou budoucnost mezi padesátníky. Za novou prioritu své druhé sportovní dráhy označil na tiskové konferenci Prague Golf Teamu účast na European Senior Tour. Ta je určena pro hráče, jejichž věk překročil uvedenou hranici let. Olympijská meta jde tedy prozatím stranou.

Olympijský vítěz, mistr světa a Evropy i bývalý světový rekordman v desetiboji Roman Šebrle je ve vynikající fyzické kondici. "Možná bych se připravil i na desetiboj," potvrdil. Jenže už není atletem, nýbrž golfistou a příprava na turnaje v tomto sportu, to je něco jiného. "Nemám tolik času, kolik bych potřeboval," uvedl profesionál a dodal, že oproti roku 2013, kdy se do golfu pustil, mu teď věnuje zhruba osminu času.

"Jsem trpělivý," připojil Šebrle, jenž až doposud hrál hlavně domácí turnaje a v zahraničí se účastnil regionálních akcí. Loni neuspěl v kvalifikaci na "třetiligovou" ProGolf Tour, kde hraje velká část české špičky. "Vím, že sport vyžaduje čas, a když ho nemáte, nemůžete čekat, že to přijde hned. V golfu je čas zvlášť důležitý, a čím víc ho investuju, tím dřív to přijde. Jenže já pracuju a mám spoustu dalšího," připomněl, jak jej vytěžuje soukromí a zejména moderátorská role v televizi.

Protože zná své nedostatky, změnil rodák z Lanškrouna žijící v Praze sportovní priority. Nejvýš už nestaví olympijské hry (i když Tokio 2020 je v této chvíli otevřené, a ještě dlouho zůstane), soustředí se na vzdálenější, v danou chvíli reálnější metu. "Mojí hlavní ambicí je teď zlepšovat se a postupně dojít na seniorskou túru," uvedl.

To znamená, že se bude připravovat až do padesátých narozenin (listopad 2024), aby zkusil štěstí v kvalifikaci na European Senior Tour. Ta rozhodně není soutěží pro důchodce. Jejími členy jsou mnozí vítězové velkých, i největších turnajů světa (americký ekvivalent se ostatně jmenuje Champions Tour) a se současnou hrou by tam Šebrle neměl moc šancí. Na hráčských odměnách se na turnajích rozdělují dotace v řádech statisíců, v případě seniorských majorů jde dokonce o miliony.

Zároveň si nejsledovanější český golfista současnosti dává bližší cíle. Loni absolvoval 14 turnajů a obsadil 27. místo v tuzemském finančním žebříčku. Letos by se v něm chtěl výrazně posunout, nasbírat co nejvíc dobrých výsledků a dosáhnout konsistentních výkonů. "Největší práce mě čeká na hře z týčka, většinou zachraňuju výsledky na greenech. Nebojím se říct, že mám excelentní patování, ale kdyby ty putty z pěti metrů byly do birdie, bylo by to lepší," usmál se.

Stabilizace práce s driverem je to, s čím by mu měl pomoci nový trenér Jiří Němeček. Loni odborné vedení Šebrlemu chybělo a rozptyl dopadu míče po prvním odpalu měl extrémní. "Pak z toho byl třeba i ztracený balon, a když se mi to stalo dvakrát za kolo, těžko jsem to doháněl," vrátil se k minulé sezoně.

V té letošní má tedy dost práce v tréninku a je smířen s tím, že pokrok třeba nebude velký a rychlý, nicméně nějaký by zaznamenal rád. Třeba i ve specifické golfové disciplíně, jíž se říká course management. Se čtením hřišť a určováním dopadových zón by mu měl pomoci i stálý caddie, kterého mu zajistil domovský Prague Golf Team. "Věřím, že mi ušetří pár ran. Tam mám obrovský prostor ke zlepšení, učím se," doplnil Šebrle.

Poprvé v akci ho diváci mohou vidět od 24. do 26. dubna na pražské Zbraslavi při Czech One Trophy. Ta je zároveň kvalifikací na tři velké evropské turnaje pořádané na českém území (dva v kategorii challenge a pak D+D Real Czech Masters). "Snad aspoň v jednom kole uspěju, i když účast na některém z takových turnajů by byla hlavně povzbuzením a v mých plánech by nic nezměnila," vysvětlil bývalý atlet postoj k významné akci.