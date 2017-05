Baseballisté Yankees sehráli šestihodinový zápas. Proti Cubs padl rekord!

Tohle je baseball! Hra, která může trvat věčnost, jak se o tom přesvědčili diváci v Chicagu Cubs. Slavný tým New York Yankees tam vyhrál 5:4, a to po šesti hodinách a pěti minutách. Místo běžných devíti směn se prodlužovalo na osmnáct. Baseballisté předvedli více než 500 nadhozů a na hřiště vyběhlo celkem 15 nadhazovačů. A teď to hlavní – diváci viděli celkem 48 strikeoutů, což je rekord americké ligy MLB.