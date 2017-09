Baseballisté sahali po medaili. Byl by to megaúspěch, říká Juněc

Čeští baseballisté sice proti konkurenci ztráceli v útoku na pálce (byť měl Adam Hajtmar 1 homerun, Matěj Hejma solidních 7 RBI a Arnošt Dubový 9 hitů), ovšem v poli získali hned několik individuálních ocenění. Podle statistik turnaje byl Petr Zýma nejlepší spojkou, Matěj Hejma nejlepší levý polař, Arnošt Dubový nejlepší střední polař a Michal Ondráček druhý nejlepší pravý polař. Z českých nadhazovačů měl nejlepší čísla Jan Novák.

„Se čtvrtým místem jsme spokojení, je to velký úspěch,“ říká po návratu první metař Tomáš Juněc. „Nečekali jsme, že postoupíme až tak daleko. Přímo na turnaji to bylo samozřejmě zklamání, že jsme se nedostali až do finále, protože v semifinále proti Američanům k tomu nebylo až tak daleko. Bohužel. Finále by byl megaúspěch, měli jsme jej blízko.“

Hned v prvním utkání ve skupině jste porazili Koreu 4:3. Nakoplo vás to do dalších bojů?

„Určitě, protože jsme nečekali, že budeme hrát tak dobře. Před turnajem jsme se potkali jen párkrát, nevěděli jsme, jak to bude vypadat. Jeli jsme na Univerziádu s tím, že musíme porazit Tchaj-wan nebo Koreu, což se podařilo hned v prvním zápase. Pak už jsme byli v pohodě.“

Ovšem Francie ve skupině také poměrně nečekaně porazila Tchaj-wan, nakolik vám to nabouralo plány?

„Já si říkal, že nám to plán nabouralo hodně. Že bude kolečko a postoupí Francouzi. Nakonec to dopadlo velmi dobře a šli jsme ze skupiny po výhře nad Francií (12:7) z prvního místa.“

V semifinále jste hráli proti Američanům, vybojovali jste první čtyři body, dlouho drželi nadějný výsledek. Jak blízko byl postup?

„Nebyl daleko. Vedli jsme, ale věděli jsme, že to nebude tak jednoduché, jak to vypadalo na začátku. Johny Novák házel výborně sedm směn, držel je zkrátka, nedovolil jim žádný tlak. Pak ale přišla změna, moc to nevyšlo, dostali jsme čtyři body a už jsme nebyli schopni to otočit.“

A zápas o bronz s Koreou (2:6)?

„Byli jsme smutní, že nevyšlo finále. I s Koreou jsme vedli o bod, bylo to hodně vyrovnané, ale v poslední směně dali čtyři, pět bodů a bylo hotovo.“

České výsledky na Světové univerziádě, základní skupina: Korea 4:3, Tchaj-wan 0:11, Francie 12:7, nadstavbová skupina nejlepších čtyř: USA 0:8, Japonsko 1:8, semifinále: USA 4:8, o bronz: Korea 2:6.

Konečné pořadí: 1. Japonsko, 2. USA, 3. Korea, 4. Česká republika, 5. Tchaj-wan, 6. Rusko, 7. Francie, 8. Mexiko.

Česká republika: Adam Hajtmar, Matěj Hejma, Tomáš Duffek, Jiří Vavruša, Petr Zýma, Michael Vykoukal, David Nevěřil, Jan Novák, Josef Cihlář, Petr Síla, Michal Zýma, Štěpán Havlíček, Štěpán Dupal, Jan Vašourek, Přemek Chroust, Tomáš Juněc, Daniel Vavruša, Arnošt Dubový, Michal Ondráček, Michal Sobotka, Martin Dvořák, Marko Vykoukal. Trenéři: Pavel Budský, Martin Veselý, Boris Bokaj, Aleš Posselt, Lubomír Čuhel.