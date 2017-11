SportForum: Snažíme se dostat florbalistům do hlavy, říká marketérka Volkswagenu

„Vytrvalostní běh i florbal jsou sporty, které nemají tolik fanoušků. Není to o tom, že by statisíce fanoušků seděly a koukaly na přenos. Tyhle sporty jsou specifické, může je dělat každý a neustále rostou,“ vysvětluje Valterová.

Automobilka v obou případech využívá vášně pro aktivní pohyb a snaží se přímo mezi masou sportovců rozšířit povědomí o partnerství značky.

„Značka je sympatičtější, stává se tzv. first choice. Lidé uvažují o značce častěji, pokud k ní mají sympatii,“ vysvětluje Valterová. „Pro nás zajímavá cílová skupina 18 – 35 let. Florbal hraje pořád víc lidí a počet klubů v České republice také dramaticky vzrostl. Je to zajímavý počet lidí, které můžeme oslovit.“

Proto firma na sociálních sítích vytvořila platformu Volkswagen, spoluhráč českého fotbalu, jejímž prostřednictvím s florbalisty komunikuje. Používá krátká sdělení ve florbalové hantýrce.

Oblíbenost mezi pasivním publikem není jediným kritériem, podle kterého si firmy vybírají partnery pro své marketingové projekty. Automobilka Volkswagen například spolupracuje s běžeckým seriálem Run Czech nebo florbalovým svazem, kde oslovuje aktivní amatérské sportovce. Na konferenci deníku Sport SportForum o tom mluvila Martina Valterová, koordinátorka marketingu a PR Volkswagen.

„Florbalisty nezajímají auta jako taková, ale zajímá je vášeň pro florbal. My se snažíme s nimi komunikovat jejich řečí a být parťákem, spoluhráčem,“ vysvětluje Valterová. „Snažíme se do florbalisty vcítit, snažíme se dostat do jeho mysli. Snažíme se jim dostat do hlavy a značku jim přiblížit jejich mluvou.“

Tento způsob komunikace cílí právě na věkovou kategorii kategorie mezi osmnácti a pětatřiceti lety.

„To jsou lidi, kteří nepotřebují poslouchat, jaký má značka Volkswagen výkon motoru,“ líčí Valterová. „Posty umisťujeme na faceboook a instagram Českého florbalu, který má víc než 100 000 fanoušků. A na stránkách se tyto posty staly jedny z nejoblíbenějších.“

Podobně se značka prezentuje i ve světě vytrvalostních běhů. Firma je dlouhodobým partnerem pražského maratonu a sponzoruje také další závody běžecké ligy Run Czech.

„Tyhle sporty jsou specifické v tom, že vyhrává úplně každý. Jde o výsledek jedince, individuálního člověka a každý jde vítězem,“ říká Valterová. „A každý se může účastnit. Tím pádem aktivace, kterou provádíme ve sportovním marketingu, střílí přímo na jedince, který se aktivně účastní. Tyhle sporty nejsou o fanoušcích, kteří sedí u televize. Jsou to lidi, kteří něco aktivně dělají. Potřebují tenisky, tepláky a vyběhnout, maximálně florbalku.“

A výsledky? Podle výzkumu firmy považuje 93 procent florbalistů značku Volskwagen za sympatickou. V edici Volkswagen Maraton, vytvořené pro účastníky ligy Run Czech, zaznamenala společnost nárůst objednaných vozů o 48 procent.

