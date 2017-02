Ona tu není sanitka? Šafářová chtěla létat o tyči, tenistky zkoušely atletiku

„To je tak, když někdo něco plácne u snídaně,“ děsila se Šafářová, když jí v atletické hale přinášeli skokanskou tyč. „Tuhle disciplínu obdivuji. Je to koordinačně obrovsky náročné a tyče jsou opravdu brutálně tuhé. Jen se s nimi rychle rozběhnout a ještě pak všechno správně koordinačně zvládnout a jít do výšky přes laťku, to je umění.“

Šéf vítkovických atletů Oldřich Zvolánek sice Šafářové v rychlosti vysvětlil, jak by se měla s tyčkou rozběhnout, nicméně při tom společně pozapomněli na jednu zásadní věc. Šafářová je levačka. Tyčku držela na špatné straně. „Mě to hned přišlo zvláštní, že u toho Lucka nějak divně běží,“ komentoval z povzdálí kapitán tenisového týmu Petr Pála.

Zkouška to pro jistotu byla jen symbolická. „Ne, to by nešlo, jdu si radši skočit do písku,“ smála se Šafářová před skokanským doskočištěm. „Když si zkusíte jakoukoliv atletickou disciplínu, tak ji na rekreační úrovni zvládnete. Ale o tyči si jen tak neskočíte.“

Kapitán Petr Pála inovativně navrhoval, že by tyčku mohly zkusit všechny tři tenistky, které si přišly atletiku vyzkoušet. Šafářová se Siniakovou by nesly tyčku a Strýcová by letěla vzduchem. „Chytni to na konci a tyčka tě odpruží,“ usmíval se Pála na Strýcovou. Ta s díky odmítla. „Já si vybrala maraton, tak jdu běhat. Kolik je to koleček?“ Když se dozvěděla, že 106, tak nakonec také jen symbolicky odstartovala.

„Asi takovým tempem bych na to šla,“ komentovala Strýcová. „Maraton by mě lákal, ale až po kariéře, teď by mě to odrovnalo. Ale uběhla bych to. Ke konci už bych asi šla, ale dala bych to!“

Běžecké disciplíny otestovali i Kateřina Siniaková a Petr Pála. „Já na základce běhala, tak si beru šedesátku,“ hlásila Siniaková. „Já taky za školu běhal,“ usmíval se Pála. Než si ale překážky vyzkoušel, sháněl se naoko po lékařské asistenci. „Ona není připravená sanitka?“

Nebyla potřeba. Tenistky, ani jejich kapitán, nechtěly dva dny před fedcupovou bitvou se Španělkami riskovat. „Raději zůstaneme u tenisu,“ dodala Šafářová.