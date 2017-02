Strýcová po postupu: Je neuvěřitelné, co jsme ve Fed Cupu už dokázaly

Vybojovala klíčový bod. Barbora Strýcová porazila v Ostravar Aréně Laru Arruabarrenaovou 6:4, 6:4 a poslala český tým do semifinále Fed Cupu. Po dvouhrách Češky vedly 3:1 na zápasy postup. „Když se zastavím a uvědomím si, co všechno jsme ve Fed Cupu dokázaly, tak je to neuvěřitelné,“ zářila Strýcová.

Jak moc si postupu přes Španělsko vážíte?

„Vážím si toho moc, byl to pro mě moc těžký zápas. Byla to taková hra na hru, věděla jsem, že do zápasu půjdu s tím, že bude dlouhý. Po pravdě musím říct, že jsem nebyla úplně v takovém rozpoložení, že bych si na ni úplně věřila. Prvních pár her jsme se tahaly. Jakmile jsem vyhrála ten dlouhý gem, kdy jsme se tahaly v prvním setu (na 5:3 - hrál se skoro 12 minut), tak mě to nakoplo. A začala jsem se cítit fakt dobře.“

Čím to, že jste si na ni nevěřila?

„Ne, to nebylo tak, že bych si nevěřila, to vůbec ne. Ale když hrajete proti soupeřce, která hraje v podstatě podobnou hru jako já, tak je to prostě těžký. Jdete do toho s tím, že to bude fakt těžký zápas. Takhle to je, taková je moje hra. Ale neřekla bych, že jsem si nevěřila. Jen jsem věděla, že to bude těžké.“

Jak vám pomohlo to, že Plíšková před vámi bod na 2:1 vybojovala?

„Kája hrála bezchybně, pomohlo mi to strašně moc. Za tohoto stavu se hraje mnohem lépe, než kdyby to bylo obráceně. Šla jsem do toho s tím, že když se to nepodaří, tak máme ještě debla. Dvě šance jsme měly, to mi moc pomohlo.“

Ve Fed Cupu jste vyhrály sedmnáct zápasů z osmnácti posledních. Dochází vám to?

„Nedochází nám to vůbec! To je tak strašně zrychlené! Už večer letíme pryč a hraje se zase nanovo. A jede se zase naše osobní kariéra. Ale je to neuvěřitelné. Když se zastavím a uvědomím si, co všechno jsme ve Fed Cupu dokázaly, tak je to neuvěřitelné. Je potřeba si to uvědomovat, protože takový tým není a my vždycky dokážeme ve Fed Cupu zahrát supr zápasy. Dokážeme se vyburcovat. I diváci nás drží hrozně moc a hrajeme i pro ně. Moc nám pomáhají a jsou součástí. Je supr je mít za zády.“

V semifinále budete hrát s vítězem USA - Německo, koho byste preferovala?

„Můžeme hrát doma s někým? Ne? Tak to bych radši brala Německo, protože je to blíž. Ale protože vede Amerika, tak si myslím, že to i vyhrají. Tak to je a musíme to vzít. Je to až v dubnu.“

Ameriku český, nebo československý tým porazil naposledy v roce 1985. Je to výzva pro tento tým a tuto generaci?

„Určitě. Ale Amerika je silný tým. A jestli budou hrát sestry Williamsovy, tak to bude ohromně těžké. Ale je to výzva a my máme výzvy rády. A rády je překonáváme. Uvidíme. Zase do toho dáme všechno. Uvidíme, jaký bude tým, jak na tom budeme. Ale budeme bojovat.“