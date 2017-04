Zázrak Vondroušová před Fed Cupem: Fakt si nechci moc vyskakovat

PŘÍMO Z USA | Je největším benjamínkem týmu fedcupových novicek, jenž přiletěl na Floridu sehrát semifinále s USA. V jezírku za jejím pokojem žije aligátor a ostatní si z Markéty Vondroušové utahují, že ji sežere. Už prohrála v čáře s kapitánem Pálou, a to se ještě děsí banketu, na kterém jí hrozí řeč. Jenže také by se moc ráda o víkendu dostala na kurt. Sedmnáctiletá šampionka z Bielu věří, že by nezklamala.

Ve floridském ráji, jímž je tenisový Saddlebrook Resort, se sešel nový český tým. Chybí v něm tenistka, jež by měla zkušenost byť jen s jediným ostrým zápasem ve Fed Cupu. Obhájkyně nejsou favoritkami, mohou však ukázat na sedmnáctiletého levorukého žolíka jménem Markéta Vondroušová.

Jaké to je mít na sobě českou reprezentační teplákovku?

„Už jsem si ji hned ušpinila. (smích) Vůbec jsem nečekala, že by pozvánka mohla přijít. Už jen to, že tu jsem, je úžasné. I kdybych třeba vůbec nehrála, moc si nominace vážím.“

Šije to s vámi? Chtěla byste o víkendu na kurt, nebo jste opatrnější?

„Určitě bych si chtěla zahrát. Ale jsem v týmu poprvé, takže by to byla docela velká zodpovědnost. I tak bych si chtěla zahrát, protože teď se mi dařilo, a kdybych tak pokračovala dál, myslím, že bych soupeřkám stačila. Ale fakt si nechci moc vyskakovat. (smích) V příštích dnech budeme hrát sparingy, tak uvidíme, jak mi to vůbec půjde.“

Z pozvánky do Fed Cupu jste měla velkou radost. Dostala vás i trochu do euforie, v níž jste vyhrála minulý týden turnaj WTA v Bielu?

„Asi jo. Byla jsem strašně ráda a moc jsem chtěla něco předvést, abych sem nejela jenom do počtu. Což se povedlo.“

Nominace na fedcupové semifinále USA - Česko USA: Coco Vandewegheová, Lauren Davisová, Shelby Rogersová, Bethanie Matteková-Sandsová

Česko: Kateřina Siniaková, Denisa Allertová, Kristýna Plíšková, Markéta Vondroušová

Ve Švýcarsku jste porazila Barboru Strýcovou či Kristýnu Plíškovou. Američanky typu Coco Vandewegheové či Shelby Rogersové by vás už asi nerozhodily, že?

„S Rogersovou jsem tu v Saddlebrooku hrála minulý rok na pětadvacítce (menší turnaj ITF), měla jsem set, 5:3, 40:15. A ještě jsem prohrála. Mám jí co vracet. Pak se jí povedly výsledky, v žebříčku je hodně vysoko. Ale rozhodně bych se žádné z Američanek nebála. Teď ve Švýcarsku jsem hrála taky s holkami o hodně lepšími. Snažím se pořád držet své hry, chodit do toho a nebát se.“

Už vás jako nejmladší členku týmu ostatní trošku šikanují?

„Včera jsem hrála házení míčkem na čáru a hned jsem prohrála, takže jsem kapitánovi musela donést kafe. Možná mě i čeká proslov na banketu, což vůbec nechci. Já na tyhle řeči fakt nejsem. Když jsem vyhrála teď ve Švýcarsku, přišli za mnou před vyhlašováním se sedmi body, komu všemu musím poděkovat. Byla jsem z toho docela paf.“

Paf jste prý i z aligátora, který žije v jezírku za budovou, v níž máte pokoj s Denisou Allertovou.

„Tak paf… Řekla jsem ostatním, že tady žije, protože si ho pamatuju z loňska. A všichni si ze mě od té doby dělají srandu, že se ho bojím a že mě sežere.“ (smích)

Za volant dvou golfových vozíků, jimiž členové týmu jezdí po rezortu, vás už pustili?

„Ne a ani bych to radši nezkoušela. (smích) Ještě nemám ani řidičák. Ale je to tu vážně moc hezké, partu máme skvělou. Po turnajích jsem pořád jen s trenérem, tady je nás spousta. To se mi líbí, je tu sranda. Po večeři si jdeme sednout a popovídat si do šatny, kterou máme v jednom z pokojů. Já měla opravdu od malička ráda týmové soutěže, hrála jsem Summer Cupy a všechno možné.“

A také jste před dvěma lety byla vůdkyní týmu a vyhrála juniorský Fed Cup. Ve finále jste porazily právě tým USA 2:1. Jak na to teď vzpomínáte?

„Hrály jsem ho ještě s Annou Slovákovou a Monikou Kilnarovou. Vždycky jsem šla hrát za stavu 0:1, ale odehrála jsem dobrý zápasy a v deblu jsme to vždycky dorazily. To jsou fajn vzpomínky.“