ONLINE: Newcastle - Wolves. Krejčí poprvé na hřišti, po 6 minutách viděl žlutou kartu
Ve čtvrtém kole nejvyšší anglické fotbalové ligy nastupuje Ladislav Krejčí poprvé v základní sestavě. Jeho Wolverhampton hraje na hřišti Newcastlu United. Podaří se Wolves poprvé v sezoně bodovat? Všechna utkání Premier League sledujte ONLINE na webu iSport.
Arsenal na úvod kola přestříel Nottingham
Góly letních posil vynesly fotbalistům Arsenalu ve 4. kole anglické ligy výhru 3:0 nad Nottinghamem. Dvakrát skóroval španělský záložník Martín Zubimendi, jednou se prosadil švédský útočník Viktor Gyökeres. Tomu před odkrytou branku přihrál Eberechi Eze, jenž se do mateřského klubu vrátil na konci srpna.
Arsenal, který se v Lize mistrů v listopadu představí v pražském Edenu, vyhrál dva úvodní ligové zápasy, pak nestačil na liverpoolské šampiony. Proti Nottinghamu ho v 32. minutě poslal do vedení mistr Evropy Zubimendi, který se po rohu další letní posily Maduekeho opřel za vápnem do odvráceného míče a z voleje ho poslal do sítě. Dal první gól v dresu londýnského klubu, který díky skóre vede tabulku.
V první minutě druhé půle skóroval Gyökeres, jenž má po přestupu ze Sportingu Lisabon v Premier League na kontě už tři góly. Mohl dát i další, ale z úhlu nastřelil tyč, o třetí branku se tak hlavou postaral opět Zubimendi. Nottingham, který po odvolání trenéra Nuna Espírita Santa poprvé vedl Ange Postecoglou, měl největší šanci, když prudký centr odražený od Woodovy hrudi trefil břevno.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|4
|3
|0
|1
|9:1
|9
|2
Liverpool
|3
|3
|0
|0
|8:4
|9
|3
Chelsea
|3
|2
|1
|0
|7:1
|7
|4
Tottenham
|3
|2
|0
|1
|5:1
|6
|5
Sunderland
|3
|2
|0
|1
|5:3
|6
|5
Everton
|3
|2
|0
|1
|5:3
|6
|7
Bournemouth
|3
|2
|0
|1
|4:4
|6
|8
Crystal Palace
|3
|1
|2
|0
|4:1
|5
|9
Manchester Utd.
|3
|1
|1
|1
|4:4
|4
|10
Brighton
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|11
Nottingham Forest
|4
|1
|1
|2
|4:8
|4
|12
Leeds
|3
|1
|1
|1
|1:5
|4
|13
Manchester City
|3
|1
|0
|2
|5:4
|3
|14
Burnley
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|15
Brentford
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3
|16
West Ham
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|17
Newcastle
|3
|0
|2
|1
|2:3
|2
|18
Fulham
|3
|0
|2
|1
|2:4
|2
|19
Aston Villa
|3
|0
|1
|2
|0:4
|1
|20
Wolves
|3
|0
|0
|3
|2:8
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup