ONLINE: Slavia - Karviná. Premiéra pro Prekopa, v základu i Hašioka či Zmrzlý

Chance Liga
Fotbalisté Slavie hrají generálku na středeční úvodní zápas Ligy mistrů proti Bodö/Glimt. V osmém kole Chance Ligy na půdu pražského obhájce titulu přijela Karviná. Zápas, který startuje v 18.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Slavia má s Karvinou vynikající bilanci, v dosavadních šestnácti vzájemných zápasech v lize jí podlehla jen jednou. Zápas bude pikantní pro jejího trenéra Martina Hyského, který za červenobílé hrával a vedl jejich B-tým.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta761016:719
2Slavia752015:517
3Plzeň843116:715
4Jablonec74309:315
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná740312:812
8Liberec832311:1011
9Dukla81437:107
10Bohemians62134:87
11Ml. Boleslav721414:217
12Hr. Králové71338:116
13Slovácko71244:95
14Ostrava61144:74
15Teplice71068:163
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

