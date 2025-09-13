Předplatné

Baník - Liberec 0:2. Boleslav zvládla přestřelku v Teplicích, Zlín s Duklou si body dělí

Hráči Mladé Boleslavi se radují z gólu
Hráči Mladé Boleslavi se radují z góluZdroj: ČTK / Hájek Ondřej
Matěj Pulkrab v akci proti Mladé Boleslavi
Samuel Isife z Dukly a Michal Fukala ze Zlína
Jan Zíka z Mladé Boleslavi a Benjamin Nyarko z Teplic
Hráči Teplic se radují z gólu
Matěj Pulkrab z Teplic a Jan Zíka z Mladé Boleslavi
Ermin Mahmic se raduje z gólu
Hráči Mladé Boleslavi se radují z gólu
56
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Baník Ostrava po reprezentační přestávce podlehl Liberci 0:2 na domácím trávníku v 8. kole Chance Ligy. Mladá Boleslav přestřílela Teplice 3:2, Zlín s Duklou si body dělí a Plzeň si poradila s Olomoucí. Sobotní program pokračuje duelem Slavie proti Karviné. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Boleslav dvakrát prohrávala, přesto vyhrála

Domácí poslal do vedení v 10. minutě Matěj Pulkrab, z penalty srovnal Matyáš Vojta. Na gól Johna Auty odpověděl Michal Ševčík a ve 43. minutě rozhodl druhou trefou v zápase Vojta. Středočeši se posunuli na 11. místo neúplné tabulky, jejich soupeř prohrál v nejvyšší soutěži popáté za sebou a je předposlední. Oba celky mají k dobru dohrávku.

Baník doma bez gólu i bodů

Severočeši rozhodli o vítězství hned v úvodní dvacetiminutovce brankami Lukáše Maška a Ermina Mahmice. Slovan v nejvyšší soutěži porazil Baník teprve podruhé z posledních 11 duelů. Baník prohrál potřetí z minulých čtyř ligových zápasů a v tabulce je až na 14. místě, k dobru má nicméně dvě utkání. Liberec naplno bodoval po třech kolech a patří mu osmá pozice.

Olomouc v Plzni dohrávala v devíti

Souboj dvou účastníků hlavní fáze evropských pohárů rozhodl ve 30. minutě Rafiu Durosinmi. Hanáci dohrávali v devíti, ve druhém poločase dostali krátce po sobě červenou kartu Abdoulaye Sylla s Ahmadem Ghalim.

Dukla veze bod ze Zlína

Hosty poslal do vedení na konci první půle po krásném sólu Zlatan Šehič, nováček soutěže vyrovnal v 55. minutě, když pokutový kop proměnil Jakub Černín. „Ševci“ si udrželi domácí neporazitelnost v tomto ročníku, bodovali tam i ve čtvrtém utkání a v neúplné tabulce jsou pátí. Dukla vyhrála jediné z úvodních osmi kol, venku vybojovala druhý bod a je devátá.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta761016:719
2Slavia752015:517
3Plzeň843116:715
4Jablonec74309:315
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná740312:812
8Liberec832311:1011
9Dukla81437:107
10Bohemians62134:87
11Ml. Boleslav721414:217
12Hr. Králové71338:116
13Slovácko71244:95
14Ostrava61144:74
15Teplice71068:163
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

