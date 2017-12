Na Švýcarky v plné síle! Účast ve Fed Cupu přislíbily Plíšková i Kvitová

Petra Kvitová se vrací do fedcupového týmu • Pavel Mazáč (Sport)

České tenistky by měly v zápase prvního kola Fed Cupu proti Švýcarsku nastoupit v nejsilnější možné sestavě. V duelu, který se v pražské O2 areně odehraje 10. a 11. února 2018, může kapitán Petr Pála využít i aktuálně čtvrtou hráčku světa Karolínu Plíškovou a dvojnásobnou wimbledonskou šampionku Petru Kvitovou. Obě to potvrdily serveru Tenisový svět. V pondělí se začnou prodávat vstupenky na toto utkání.

Po vítězství ve Fed Cupu v letech 2014 až 2016 letos vypadly Češky v semifinále ve Spojených státech amerických. V dubnovém duelu chyběly všechny opory. Češky tehdy po řadě omluvenek reprezentovaly Kateřina Siniaková, Kristýna Plíšková, Markéta Vondroušová a Denisa Allertová.

Pro únorové utkání v domácím prostředí by měla být situace jiná. "Čekají mě příjemné starosti s nominací, která bude nejsilnější možná," prohlásil Pála. Návrat do týmové soutěže plánuje Karolína Plíšková, která letos strávila osm týdnů na pozici světové jedničky.

"Moc se těším na další bitvy za Českou republiku. Už to bude rok, co jsme hrály před domácím publikem naposled, atmosféra je vždy fantastická," řekla.

Kvůli pořezané levačce nemohla loni hrát Kvitová, která byla u pěti českých triumfů ve Fed Cupu. "Za ten rok bez Fed Cupu se mi začalo stýskat. Moc se těším na návrat do týmu a na atmosféru, která se dá prožít právě jen při Fed Cupu," uvedla.

Dvoudenní vstupenky do spodního patra O2 Areny budou stát 2490 korun, do horního patra 1190 a 990 korun. Jednodenní vstupenky budou k dispozici jen do horního ochozu. Na sobotu budou k mání za 650 a 550 korun, na neděli pak za 750 a 650 korun. Předprodej začne v pondělí v 10:00 na webu společnosti ticketportal.