Uslzená Vondroušová o konci na French Open: Obrečím každou prohru

Do French Open se dostala po úspěšné kvalifikaci a úspěšně zvládla i první kolo. Na 26. nasazenou Kasatkinovou však nestačila, i když první set prohrála až na tie-break. „Určitě mě porážka mrzí, ale zas na druhou stranu je to super výsledek,“ snažila se hledat pozitiva na čtvrtečním duelu.

Přestože Kasatkinovou na úvod zarazila, když jí vzala servis, Ruska se dokázala brzy oklepat a nic nenechala náhodě. „Ona vůbec nic nezkazila a tlačila mě hodně. Moc míčů zadarmo nedala, takže jsem si to musela uhrát. Nehrála jsem úplně špatně, neudělala jsem nic špatného, ale ona si to uhrála a důležité míče zahrála líp,“ vysvětlovala Vondroušová.

Sama přiznala, že ji během zápasu trápily potíže se svaly, které si sama zkoušela rozmasírovat. „Trošku jsem cítila ruku od začátku při servisu, ale je to asi celkově z únavy,“ řekla. Přesto si z prohry zas tak těžkou hlavu nedělá a za příležitost je ráda. „Pro mě to byl životní turnaj, protože jsem na svém prvním grandslamu uhrála kolo,“ řekla.

Přímo do Wimbledonu a bez "Šarapky"

„Zvykám si na atmosféru a všechny hráčky. Před rokem jsem se na ně koukala v televizi a říkala si, že by bylo skvělé se do hlavní soutěže dostat. A teď s nimi hraju,“ vyznala se mladičká Češka, jak se srovnává se svým raketovým nástupem.

Ve srovnání s jinými akcemi se tenistky na grandslamech navzájem méně stýkají. „Jak je to tady veliký, tak se lidi nepotkávají ani v šatně. Každý trénuje nebo hraje. Ani se mezi sebou nikdo moc nebaví,“ zjistila, že si přední hráčky hlídají svůj klid.

Za pět měsíců odehrála letos Vondroušová už skoro 60 zápasů. Přiznala, že ve druhém kole French Open už cítila, že má levačku unavenou. "Určitě musím trošku zvolnit, abych to vydržela,“ řekla svěřenkyně Jiřího Hřebce a Zdeňka Kubíka.

Z Francie odjede na chvilku domů a začne se přeorientovávat na trávu. Za deset dnů je přihlášená na turnaj v Hertogenboschi. "Pro mě je tráva dobrá. Hraju docela rychle a asi mi sedí. I se na ní umím hýbat a sklouznu se,“ řekla Vondroušová.

Díky posunu do světové stovky se stihla dostat pro letošní rok přímo do hlavní soutěže Wimbledonu. Vyhne se tak kvalifikaci v Roehamptonu. "Jsou to ušetřené tři zápasy. Kvalda je těžká a ještě když tam teď bude Šarapka. Je to úleva," připomněla, že se v kvalifikaci objeví Ruska Maria Šarapovová, vítězka Wimbledonu 2004.