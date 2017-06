Halepová válí! V Paříži je bez ztráty setu, stejně jako Plíšková hraje o post jedničky

Čtvrtá hráčka světového žebříčku Simona Halepová porazila ve čtvrtém kole Roland Garros Carlu Suárezovou ze Španělska dvakrát 6:1 a postoupila do čtvrtfinále. Rumunská tenistka na pařížském grandslamu stále neztratila ani set.

Pětadvacetiletá Halepová bez problémů vyhrála za 61 minut a její další soupeřkou bude Ukrajinka Jelena Svitolinová, nebo Petra Martičová z Chorvatska. Finalistka French Open z roku 2014 rovněž udržela šanci, že by se mohla po turnaji stát světovou jedničkou.

O ni však usiluje také třetí hráčka žebříčku Karolína Plíšková, která se dnes utká s Veronicou Cepedeovou z Paraguaye. Právě proti české tenistce by mohla Halepová nastoupit v semifinále. Rumunka potřebuje k posunu do čela pořadí WTA French Open vyhrát, Plíškové stačí postup do finále.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (dotace 36 milionů eur):

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Halepová (3-Rum.) - Suárezová (21-Šp.) 6:1, 6:1.