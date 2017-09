Plíšková po triumfu za 47 minut: Bylo to potřeba, všichni ze mě byli unavení

PŘÍMO Z US OPEN | Karolína Plíšková odvrátila ve 3. kole mečbol a s druhým životem, který si vybojovala, naložila na US Open s razancí hodnou světové jedničky. Jennifer Bradyová první týden turnaje smetla Plíškové dobrou kamarádku Barboru Strýcovou 6:1, 6:1 a bezmocné české bojovnici bylo na kurtu do breku. O pár dní později si sama dvaadvacetiletá dívka z Pensylvánie připadala na kurtu malá. Česká hvězda zápas ovládla za pouhých 47 minut 6:1, 6:0 a oddechla si, že se konečně vyvarovala nerváku. Ve čtvrtfinále Plíškovou čeká domácí Coco Vandewegheová či české derby s Lucií Šafářovou.

Není nuda vyhrávat takhle hladce?

(smích) „Už to bylo potřeba. Po tom co jsem tady prožila, jsem ráda, že jsem si odpočinula a celý tým taky. Všichni už ze mě byli unavení.“

Promítl se předchozí vydřený duel do stavu vaší mysli?

„Zápas, v němž jsem prožila klinickou smrt, mi pomohl. Taková utkání se jen tak nevyhrávají. Vzala jsem to jako druhou šanci. Snažila jsem se hrát dneska uvolněněji a víc zvesela. Předtím to byly spíš deprese.“

Jaká další pozitiva duel přinesl?

„Skoro všechno bylo dobré, řekla bych jeden z mých nejlepších zápasů letos. Byl rychlý, úplně jsem nestihla udělat nic blbě. Kromě jednoho gamu, ve kterém jsem ještě k tomu vedla 40:15, jsem neprohrála žádný. Největší plus bych vypíchla, že jsem hrála fakt agresivně. Od začátku to krásně plynulo, ona nehrála nic moc a mě vycházelo skoro všechno. Měla jsme v hlavě, že do úderů půjdu a nebudu vzadu někde běhat a vracet. To byl největší posun.“

Hrajete s větší lehkostí i proto, že už jste ve druhém týdnu turnaje a zdejší výsledek už nebude propadák?

„Možná jo. Prožila jsme si tři zápasy, které byly o nervech. Dneska už to bylo hlavně o tenisu. Už jsem si vybírala, kam zahraju, zaservíruju. Když se dostanu do tohohle stadia, tak je to dobrý.“

Možná pomohl i odpočinek, v neděli jste nebyla trénovat.

„Byli jsme s Michalem a na večeři. Tenisu jsem hrála hodně, trénink včera nebyl potřeba.“

I na čtvrté utkání v turnaji vás pořadatelé nasadili na centrkurt. Stává se z něj už vaše kancelář?

„Už ho znám. Prohrála jsem tam jenom loni finále, jinak na něm mám jen výhry a dobré vzpomínky. Je příjemné hrát na stejném kurtu celý turnaj.“

V čtvrtfinále může dojít k českému derby, pokud svůj zápas zvládne Lucie Šafářová. Jak se vám tahle možnost zamlouvá?

„Bavily jsme se v šatně. Říkala jsem jí, ať vyhraje. A ona na to, že si dáme odvetu. Naposledy jsme proti sobě hrály dvakrát loni na podzim v Asii a já oba zápasy vyhrála. Bylo by to s ní ale těžký. Jak vyhraje pár zápasů, dokáže být nebezpečná hráčka.“