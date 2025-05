Vstoupit do diskuse (

Ostravský sen žije. Fotbalisté Baníku si po více než sedmi letech vyšlápli v domácím teritoriu na Spartu a o druhé předkolo milionářské Ligy mistrů budou válčit i v posledním nadstavbovém kole Chance Ligy v Edenu. Po výhře Plzně v Olomouci mají s Viktorií shodně 71 bodů, Západočechům však díky lepšímu umístění po základní části stačí porazit Jablonec. „Jsme ve hře, do posledního kola dáme vše. Budeme věřit, že Jablonec Plzeň potrápí,“ hlásil ostravský Tomáš Rigo po výhře 3:2 nad velkým rivalem.

Také v nadstavbové části Baník podtrhuje senzační sezonu. Po třiceti kolech překonal klubový rekord v počtu získaných bodů, více jich nezapsal ani v mistrovském ročníku 2003/04. Co dál? Dvakrát vyloupil Plzeň (po 17 letech), jednou Spartu (po 10 letech) a Letenského rivala k tomu porazil i doma, což se naposledy povedlo v dubnu roku 2018 partě okolo Milana Baroše.

Právě ostravská legenda křepčila na tribuně s fanoušky při brilantním startu. V úvodní minutě narýsoval Michal Kohút gólovku pro Matěje Šína, který si poradil i s nepřesvědčivým Vindahlovým výběhem. O pár minut později zvyšoval hlavou stoper David Lischka, třígólovou poločasovou nadílku uzavřel Kohút. „Hned po gólu jsem se Matěje ptal, jestli to tečoval, ale nedotkl se, takže doufám, že mi ho konečně uznají,“ smál se autor jedné trefy a dvou asistencí.

Pohodová přestávková atmosféra ale na modrobílé dolehla až příliš, druhý poločas patřil Spartě. Pražané snížili díky Janu Kuchtovi a Lukáši Sadílkovi, domácí se museli strachovat až do konce. Rázem byli nepřesvědčiví.

Rozklad Sparty. Děravá defenziva a podrážděný Preciado. Čím zaujal Baník?

„Ukopali jsme to. Ono se zdá, že když je poločas 3:0, že to bude lehké, ale v prvním poločase jsme nechali hodně sil a ve druhém už to docházelo. Myslím si, že jsme dobře kondičně připravení a nakonec jsme si s tím poradili,“ oddechl si Kohút. „Po přestávce jsme se strachovali, ale Sparta má svou kvalitu,“ uznal uzdravený Tomáš Rigo, jenž naskočil poprvé od pohárového semifinále s Olomoucí.

Po závěrečném hvizdu Ostravané slavili s fanoušky přímo na hřišti, společně s nimi i nadále sní. Předkolo Ligy mistrů si Slezané naposledy zahráli před 21 lety, kdy po výsledcích 0:5 a 2:1 padli s německým Leverkusenem. Podobně zvučné kalibry by v osudí čekaly i v létě, nicméně nejdůležitější krok Ostravským zbývá.

V posledním kole nadstavby musí uhrát minimálně o bod víc než Plzeň proti Jablonci. Baníku bude stát v cestě Slavia, která by ráda dodala štempl na celosezonní domácí neporazitelnost. Jak jinak než výhrou se naladit na bujarou noc s mistrovským pohárem?

„Určitě jim pogratulujeme, protože mají titul, ale doufám, že i oni nám budou gratulovat ke druhému místu. Nedáváme si do hlavy nějaké Ligy mistrů, Evropské ligy. Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát. Půjdeme takhle i na Slavii,“ dodal Kohút.