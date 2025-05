Sparťané začali katastrofálně! V úvodních sedmi minutách inkasovali dva góly a třetí přišel po půl hodině hry. Poprvé se trefil po hrubém zaváhání defenzivy hostů Matěj Šín, pak stoper David Lischka skóroval hlavou po standardní situaci a třetí branku přidal Michal Kohút (zejména díky teči Patrika Vydry).

„Podívejte se, jaké dostáváme góly. A kolik jich dostáváme. To je pak těžké se něčeho chytnout. To si můžete ukazovat furt a jste jak u blbejch na dvorečku,“ pálil Kuchta.

Letenští v této sezoně Chance Ligy obdrželi dosud v čtyřiatřiceti kolech celkem 43 gólů! To je ve skupině o titul v tomto ohledu druhý nejhorší výsledek. Olomoucká Sigma na šestém místě jich dostala dvaapadesát.

„Sám jsem z toho vyřízený. Nechápu to, protože to jsou tak triviální chyby, že to bych se posral,“ komentoval Kuchta problémy v obranné činnosti po utkání s Baníkem. Ve druhé půli nastalo ze sparťanské strany zlepšení. Jak v defenzivě, tak v ofenzivě.

Hosté vystřelili v této části utkání desetkrát, z toho třikrát na branku. Kuchta brzy snížil skóre zápasu a Lukáš Sadílek dal druhý gól letenského týmu v 64. minutě.

„Byl rozdíl, jak jsme nastoupili do prvního poločasu a jak do druhé za stavu 0:3. Bylo to diametrálně odlišné,“ přiznal Kuchta. „Nevím, jestli si Baník myslel, že jsme úplně v prdeli. Jsme, ale trochu jsme se zmátořili, aby to nebyla ještě větší ostuda, než je. Chtěli jsme s tím něco udělat, ale samozřejmě se to nepovedlo, jak jsme si představovali. Odjíždíme bez bodů,“ pokračoval.

Sparta i kvůli výhře Jablonce nad Slavií (3:2) spadla na páté místo v tabulce Chance Ligy a po středečním krachu ve finále MOL Cupu proti Sigmě (1:3) jí reálně hrozí, že v příští sezoně nebude hrát ani kvalifikaci evropských pohárů.

„Jsme na dně, což je vidět. A můžeme si pomoct jen my sami, každý si musí hrábnout do svědomí, aby příští sezona byla lepší,“ zakončil Kuchta televizní rozhovor pro Oneplay Sport.

Ale ještě není konec. Tým trenéra Luboše Loučky, který ve čtvrtek nahradil Larse Friise, potřebuje k útoku na čtvrtou příčku vyhrát o víkendu na domácím hřišti s Olomoucí.