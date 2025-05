Čtvrtek jako po pohřbu, v neděli oslavy. Kozel o čtvrtém místě: Ani jsme nedoufali

Ve středu večer se s realizačním týmem sešla celá jablonecká kabina před televizí. Na programu bylo finále MOL Cupu. Výhra Sigmy ale nebyla tím, co si na severu Čech pro cestu do Evropy přáli. „Někteří to ani nedokoukali,“ potvrdil Luboš Kozel mizernou náladu v kabině. A na dno si Jablonec sáhl i ve čtvrtém kole nadstavbové Skupiny o titul proti Slavii. Pak přišla ale magická otočka z 0:2 na 3:2 a na Střelnici začaly mohutné oslavy. Kouč, který dostal od kabiny cenu „hráče utkání“ se nemohl ubránit hrdým úsměvům.

Jak se po takovém zápase cítíte?

„Musím být nadšený. Už jsme byli skoro poraženi a nakonec z toho máme to, co jsme chtěli. Soupeř nás v úvodu přehrával, my hráli možná moc na riziko. Ale se Slavií to není moc jednoduché. Rychle se dostávali do koncovky, to se nám moc v poslední době nestávalo. Po gólu jsme se trochu zlepšili, ale finální řešení našich hráčů nebylo nejlepší. Po druhé ťafce, to vypadalo špatně, ale hrozně nám pomohli střídající hráči. Riskli jsme to, vysunuli jsme Martince na hrot. Mohlo to skončit 0:4 či 0:5, nebo jsme se do toho mohli vrátit.“

Nezmínil jste jako motivaci o poločase stav v Ostravě?

„Ano zmínili jsme, že to je jen o nás, že Sparta prohrává 0:3. Už ve čtvrtek jsme po finále MOL Cupu mohli mít rozhodnuto o tom, o co jsme se celý rok snažili. Ve čtvrtek vypadalo mužstvo jak po pohřbu, nehrála ani muzika v kabině. V pátek už to bylo lepší a v sobotu už jsem zase cítil odhodlání. Nebylo to tím, že bychom nechtěli, ale hráli jsme moc otevřeně. Trvalo nám skoro celý zápas, než jsme se do toho vůlí vrátili.“

Už jste tu zažil několik hezkých chvil, ale byl tohle ten dosud nejlepší večer v Jablonci?

„Čeká nás příští týden těžký zápas, ale ať už to dopadne, jak dopadne, zažili jsme tu plno krásných věcí. Liberec, výhra na Spartě a tato otočka… Slavia možná nenastoupila v nejlepší sestavě, ale i tak, řekne se Slavia B a je tam Kušej, Chytil, Diouf, Zima… Jeden hráč je stále možná stejně drahý jako celé naše mužstvo. I když to jsem asi přehnal, ne?“ (směje se)

Jindřich Trpišovský váš tým hodně chválil. Máte nyní největší formu v sezoně?

„Předcházející zápasy jsme hráli asi lépe, ale je to těžké opakovat. Nejvíce je vidět sebevědomí. Dříve bychom proti Slavii hráli v bloku a teď jsem cítil, že si to s ní chceme rozdat.“

Před nadstavbou jste ztráceli na čtvrté místo jedenáct bodů, teď jste se na něj vyšplhali. Jak mentálně náročné je, že příští týden to musíte opět potvrdit v Plzni?

„Nejnáročnější to bylo po středě. Někteří kluci finále ani nedokoukali. Byli jsme blízko tomu, že nebudeme mít o co hrát. Díky této otočce ale mám pocit, že se na to většina těší. Hrajeme o něco, v co jsme ani nedoufali. Jak po středě, tak vlastně v průběhu tohoto zápasu. Psychika tentokrát problém nebude.“