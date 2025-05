Po půlhodině jste prohrávali 0:3. Jak se to mohlo udát?

„Věděli jsme, že po nás Baník půjde, že bude nachystaný. Chtěli jsme přečkat začátek, nějakým způsobem otupit jejich tlak a pak se dostat do zápasu. A pak v páté minutě tečete 0:2… V situaci, v které jsme se nacházeli, to byla docela velká rána.“

Najdete konkrétní důvody?

„Byl to první gól z nákopu. Byl tam odražený balon, po něm šel sám Matěj Šín na bránu, nezachytili jsme ho. Pak dostanete gól ze standardky, poté se chvíli nic neděje a přišel další hřebík. Je to strašně bolestný i pro kluky, těžko hledají sílu, aby se zápasem něco udělali.“

To je tým v tak špatném psychickém stavu? V jakém jste ho převzali?

„Rozpoložení nebylo nejlepší, samozřejmě dopad finále byl masivní. Kluci byli skleslí, zlomení z toho, že nedosáhli, co chtěli. Práce moje a všech v realizačním týmu byla nalít jim nějakým způsobem vodu do žil, ale pátek konkrétně byl složitější. Během soboty a neděle jsme cítili, že to jde nahoru. Jenže ve finále dostanete dva góly za pět minut a tým jde zase dolů.“

V koučování jste byl výrazný, naopak asistent Michal Vávra se trochu stáhl. Byla to dohoda?

„Ani jsme to neplánovali. Moje role byla, abychom využili toho momentu, co jsem měl přinést do mužstva. Chtěl jsem, aby kluci viděli, že tam s nimi jsem.“

Chtěl jste dodat emoce?

„Souvisí to se stavem, v jakém jsme se nacházeli před utkáním. Chtěli jsme energii, emoce, ale po těch posledních týdnech je složité si to nárokovat. A ještě k tomu, znovu se budu opakovat, dostanete dva rychlé góly. I to vás emočně srazí.“

Sparta měla hrát přímočařeji než dříve. Proč?

„Dlouhodobě to asi není cesta, jak bychom se chtěli prezentovat, stále chceme ovládat balon a v zápase byly pasáže, kdy se nám to dařilo. Ale teď jsme to chtěli zjednodušit. Když vidíte, co se stalo během posledních týdnů, je složité lusknout prsty a hned hrát jako Barcelona. Ale z hlediska nějakých principů a rozestavení se toho za den moc změnit nedá.“

Jste pod velkým tlakem kvůli evropským pohárům?

„Samozřejmě, je to velká komplikace…“