Federerova wimbledonská finále: Ničil sny legend, sám vstoupil do dějin

Roger Federer po finálovém wimbledonském vítězství nad Rafaelem Nadalem v roce 2006 • FOTO: profimedia.cz

Za pár týdnů mu bude 36 let. Na datu narození mu však záleží stejně málo jako Jaromíru Jágrovi. Roger Federer předvádí i v pokročilém tenisovém věku to nejlepší, co lze na kurtech vůbec vidět. A v All England Clubu bude dnes v zápase s Marinem Čiličem usilovat o svůj celkově devatenáctý grandslamový titul a osmý z Wimbledonu. Mimochodem, o nejcennější trofej světa si zde zahraje už pojedenácté. Podívejte se na všechna jeho finálová klání.