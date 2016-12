Šílenství kolem Federera. Jeho trénink sledovalo šest tisíc fanoušků!

Asi nikdy nebyl Hopmanův pohár tak sledovanou akcí, jakou je tomu letos. Postará se o to jedna z největších postav tenisové historie Roger Federer, který se na kurty vrátí po půlroční přestávce. Šílenství kolem sedmnáctinásobného grandslamového šampiona však už začalo. Jeho první trénink v Perthu sledovalo neuvěřitelných šest tisíc fanoušků!

V úterý večer australského času, v Česku ve středečních ranních hodinách, se na kurtu poprvé od wimbledonského semifinále objeví Roger Federer. Spolu s Belindou Bencicovou bude bojovat proti Velké Británii, za kterou nastoupí Heather Watsonová a Dan Evans.

Obrovské nadšení však vzbudil už jen samotný trénink pětatřicetileté hvězdy. Jeho chystaný comeback sledovalo šest tisíc nadšených fanoušků. Pocty zatrénovat si s tenisovým velikánem se dostalo domácímu tenistovi Matthew Ebdenovi, kterému patří ve světovém žebříčku 592. příčka, v kariéře se však prokousal v roce 2002 na 57. příčku.

V hodinovém tréninku Federer přesvědčil, že fanoušci a hlavně soupeři se mají na co těšit. "Vypadá ve vynikající formě, možná větší, než kdykoliv předtím. Jeho lýtkové svaly vypadají jako dynamit. Navíc prakticky neudělal chybu," žasl z výkonu Švýcara trenér Lucie Hradecké Jiří Fencl.

Právě jeho svěřenkyně bude po boku Adama Pavláska reprezentovat na Hopman Cupu Českou republiku. V prvním zápase 1. ledna změří Češi síly s americkým týmem Jack Sock, Coco Vandewegheová, v úterý pak s domácími obhájci titulu Nickem Kyrgiosem a Darjou Gavrilovovou, skupinu uzavřou ve čtvrtek proti španělské dvojici Feliciano López a Lara Arruabarrenaová.

Česká dvojice však příliš zájmu i díky svému nízkému žebříčkovému postavení nevzbuzuje. Pozornost na sebe jednoznačně strhává Federer. Šest tisíc nadšených fanoušků ocenilo velikána bouřlivým potleskem už jakmile se objevil u vstupu na dvorec. "Fantastické přivítání", děkoval dojatý Roger příznivcům.

Vítěz 88 turnajů se postaral o největší rozruch tím, že požádal vedení Hopman Cupu, aby byl jeho trénink otevřený všem fanouškům. "Ředitele turnaje jsem poprosil, aby byl na můj trénink umožněn volný přístup. Udělal jsem to hned, jakmile jsem se doslechl, že jsou naše zápasy vyprodané," vysvětlil obrovský zájem o svou osobu šampion, který Hopmanův pohár vyhrál v roce 2001 po boku Martiny Hingisové.

Federer s Bencicovou se ve skupině A postupně potkají s Velkou Británií, Francií a Německem.

Fanoušci se mohou těšit i na pár novinek. Smíšené čtyřhry se budou hrát systémem Fast4, ve kterém se set hraje jen do čtyř vítězných her, za stavu 3:3 je na řadě tiebreak, který se bude hrát jen do pěti bodů.

Další změna se týká servisu; pokud se míček dotkne sítě a spadne do vytčeného území pro podání, hra pokračuje dále. Uplatní se i pravidlo o shodě, kdy následující bod rozhoduje o vítězi gamu. (tzn. hraje se bez shod a výhod)