Tenisový svaz má zaplatit 77 milionů, zastaví Štvanici? Kotrba: Situace je vážná
Na Český tenisový svaz dolehl kvůli dotační kauze z éry bývalého předsedy Iva Kaderky porádný problém. Má vrátit státu dalších 52,5 milionu korun, celkově by měl kvůli nesprávnému nakládání se státními příspěvky zaplatit přes 77 milionů. Svaz to dnes uvedl v tiskové zprávě.
Předseda ČTS Jakub Kotrba označil situaci za mimořádně vážnou. V dopise členům připustil, že svaz možná bude nucen dát do zástavy národní tenisový dvorec na Štvanici. Jeho prodej odmítl.
Svaz uvedl, že obdržel platební výměr finančního úřadu za porušení rozpočtové kázně při organizaci turnajů v roce 2021 ve výši téměř 25 milionů korun plus penále. Národní sportovní agentura po něm původně chtěla na jaře vrátit část dotace ve výši bezmála 30 milionů. Svaz tak neučil s tím, že nemá dostatek peněz.
NSA proto předala pohledávku finančnímu úřadu, který po vlastní kontrole chtěl žádat po svazu dokonce přes 39 milionů plus penále. Po uznání námitek nového vedení svazu vyměřil částku 24,7 milionu a penále.
„Vyměřená částka představuje téměř pětinu ročního rozpočtu svazu, který nyní nedisponuje plnou sumou prostředků na její okamžité uhrazení. Proti vystavenému platebnímu výměru jsme se proto odvolali a vstoupili do dalších řízení,“ uvedl Kotrba.
„S tvrdou sankcí za hospodaření v minulých letech jsme počítali a postupně se na ni již téměř rok připravujeme. Navrhujeme proto nyní finančnímu úřadu varianty řešení, která v každém případě budou pro tenisový svaz a český tenis mimořádně bolestivá,“ doplnil šéf svazu, který do funkce nastoupil loni v červnu.
Kaderka, který před ním vedl svaz od roku 1998, je stíhaný za podvody se státními dotacemi.
Svaz se dál snaží sumu, kterou má vrátit, snížit. „Opakovaně zpochybňujeme astronomickou výši částky. Jde o plnou sumu za kompletní organizaci 15 turnajů v roce 2021, které v Česku proběhly a mladým českým tenistům jednoznačně pomohly. Nyní jsou a budou všichni členové svazu trestáni za to, že jednotlivci z minulého vedení měli porušit zákon o zadávání veřejných zakázek a rozpočtovou kázeň. Téměř sto tisíc členů je a bude velmi tvrdě trestáno za osobní selhání několika osob,“ uvedl Kotrba.
Platit znovu za turnaje, které se uskutečnily, označil za absurdní. „Samozřejmě, rozhodnou-li soudy, že došlo k trestným činům, musí být vše, co bylo ukradeno, viníky trestného činu bezezbytku vráceno. Zákony platí pro každého, ale sportovní prostředí je specifické a nejdou na něj bezezbytku aplikovat stejná pravidla jako na jiné ryze komerční subjekty. Snad se nám vše podaří vysvětlit a celkový dopad sankcí zmírnit,“ dodal Kotrba.
Prodej Štvanice prý nezhrozí
Minimálně dalších 52,5 milionu korun požaduje vrátit Národní sportovní agentura na základě kontrol hospodaření svazu z let 2022 a 2023. Svaz se proti tomu opět odvolá. „Naše argumentace a obrana bude stejná jako u kontroly v roce 2021. Turnaje na území Česka proběhly a českému tenisu a české tenisové reprezentaci pomohly. Jistě musí být vráceno, co bylo případně zpronevěřeno nebo utraceno neúčelně, ale vracet celou částku, tedy platit za turnaje podruhé, a ještě k tomu s penále, to je přístup, kterému ze strany NSA nerozumím. Věřím, že se nám podaří odpovědným osobám objasnit, jak případné sankce poškodí v dalších letech český tenis,“ uvedl Kotrba.
Prodej štvanického areálu podle něj nehrozí. „Ten bude maximálně využit jako zástava směrem k finančnímu úřadu, bude-li to situace vyžadovat,“ konstatoval šéf svazu, jehož rozpočet činí zhruba 185 milionů korun. Od státu loni obdržel 158 milionů.
„Ať dopadnou probíhající komplikovaná jednání jakkoli, chci všechny ujistit, že základní funkce a financování svazu a jeho oblastí, klubů i středisek není ohroženo. Český tenis může a bude i nadále fungovat minimálně tak, jak fungoval doposud, bez drastických změn a zásahů do základních systémů jeho financování,“ uvedl Kotrba.