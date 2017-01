Djokovič se klaní Štěpánkovi: Je můj vzor. Ukazuje mi cestu, jak hrát dál

Do tenisových dějin se oba zapíší rozdílným způsobem. S kariérou se pomalu loučícího Radka Štěpánka si historie bude pamatovat jako nezdolného bojovníka s pestrou hrou, který se svého času dostal i do první světové desítky. Djokoviče, i kdyby kariéru ukončil dneska, jako jednu z největších postav, jaká tento sport hrála. Přesto má srbský tenista jasno. „Radek je můj vzor, ukazuje mi cestu,“ poklonil se českému veteránovi druhý hráč světa.

Na žebříčku je dělí rovných sto míst, Djokovič vyhrál sedmašedesát turnajů, Štěpánek pět, na odměnách si Srb vydělal o 97 milionů dolarů víc. A zatímco rodák z Karviné se v osmatřiceti letech začne specializovat spíše na čtyřhru, jeho úspěšnější kamarád se na prahu třicítky na konec kariéry rozhodně nechystá. Společného spolu zdánlivě moc nemají, jedno pouto je však tak silné, že z nich dělá velké kamarády. A tou je láska a oddanost k tenisu.

A právě Štěpánkova vášeň k bílému sportu, s kterou v 38 letech poráží i o patnáct let mladší soupeře, je pro dvanáctinásobného grandslamového vítěze velikou inspirací. „Miluju tenis a chci ho hrát co nejdéle. Cestu mi okazuje právě Radek. Inspiruje mě k tomu, že bych mohl mít stejně dlouhou kariéru, jako on. Věřím tomu, že když to dokáže on, může se mi to povést také,“ je přesvědčený Djokovič.

Nejen touha hrát co nejdéle a nejlépe, však oba tenisty spojuje. Jedním z klíčových faktorů je i společný smysl pro humor, kterým neustále baví sami sebe i své okolí.



Důkaz? Před loňským Wimbledonem si společně zatrénovali i s tehdy ještě Djokovičovým koučem Borisem Beckerem. „Než nám na kurtu natáhli síť, lehli jsme si s ním a Borisem z legrace na trávu a řekli si, že dáme na sociální sítě, jak tvrdě makáme,“ vtipkoval Štěpánek.

Na loňském Australian Open spolu pro změnu vyrazili do kina na Di Capria. Viděli film Zmrtvýchvstání a Djokovič prý byl ze začátku rozpačitý. "Bylo tam hodně krve a hodně masa, což pro něj nebylo ideální, protože je vegetarián," smál se Štěpánek.

Poklona i od Mourinha

Loni na turnaji v Torontu při vzájemném osmifinálovém duelu pro změnu bavili fanoušky nejen skvělým tenisem, ale i tím, že si po skvělých úderech vzájemné zahráli na imaginární housle.

Zatím poslední setkání obou hvězd se odehrálo ve druhém kole turnaje v Dauhá, kdy si oba borci po závěrečném míči objali u sítě. "Radek je pro mě obrovskou inspirací, moc si jeho přístupu k tenisu vážím a oceňuji ho. A co jsme si povídali u sítě? To je přísně tajné," reagoval s úsměvem při pozápasovém rozhovoru na otázku moderátora devětadvacetiletý tenista.“

Jak moc si cení přátelství se světovou dvojkou Radek Štěpánek, dokumentují jeho slova z minulé sezony. "Potkáváme se s Novakem na okruhu deset let a odehráli spolu spoustu bitev. Náš vztah se přirozeně vyvíjel a sblížili jsme se i v osobních věcech. Je čest být takhle blízko nejlepšímu hráči světa a nejen po tenisové, ale i po lidské stránce.“

Nezdolnou fyzickou i psychickou vytrvalost Radka Štěpánka však kromě Djokoviče v minulosti několikrát zmínil i fotbalový trenér José Mourinho, který dvojnásobného daviscupového vítěze dával za příklad jak svým bývalým svěřencům v Chelsea, tak i ve svém současném působišti v Manchesteru United.