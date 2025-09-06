Předplatné

Tři hráči opustili reprezentaci. Douděra a Kušej se zranili, Krejčí dostal volno

Vydřená výhra a Hašek si (asi) upevnil pozici. Kdo zaujal a jak to vypadá se zraněnými hráči?
Základní jedenáctka české reprezentace pro utkání v Černé Hoře
Lukáš Provod se chystá odpálit míč v utkání proti Černé Hoře
Lukáš Červ (vlevo) oslavuje gól proti Černé Hoře s bratrancem Davidem Douděrou
Čeští fotbalisté oslavují trefu Lukáše Červa
Česká záložník Lukáš Červ pálí na branku Černé Hory
Lukáš Červ se raduje ze své branky se svým Bratrancem Davidem Douděrou
Kvalifikace MS fotbal 2026
Od české fotbalové reprezentace se před pondělním přípravným zápasem se Saúdskou Arábií odpojila trojice hráčů. Národní tým opustili slávisti obránce David Douděra s ofenzivního univerzálem Vasilem Kušejem, kteří utrpěli zranění v pátečním vítězném duelu kvalifikace mistrovství světa v Černé Hoře. Stoper Ladislav Krejčí dostal volno. Trenér Ivan Hašek zatím nikoho dostatečně nepovolal. Vedení mužstva o tom informovalo na webu FAČR.

Kušej v duelu v Podgorici, který favorit vyhrál 2:0, vystřídal v poločase. Douděra nuceně opustil trávník jen o chvíli později na začátku druhého dějství. Ani jeden z nich se do zápasu v Hradci Králové, kde reprezentace uzavře zářijový sraz, nestihne dát do pořádku. Obránce Krejčí bude mít volno, aby si vyřídil náležitosti spojené s nedávným přestupem z Girony do Wolverhamptonu.

„Všichni hráči v zápase bojovali na maximum. Byl to těžký zápas a někteří hráči mají zdravotní problémy, které jim neumožní v pondělí nastoupit. Proto jsme se dohodli na jejich uvolnění do klubu,“ poznamenal Hašek, který dnes slaví 62. narozeniny.

Po odjezdu Douděry, Kušeje a Krejčího má trenér k dispozici 22 hráčů. Zatím nepovolal žádného náhradníka. Dá se očekávat, že Hašek v utkání výrazně změní základní sestavu.

Mužstvo se dnes letecky přesunulo z Podgorici zpět do Čech a v neděli ho čeká klasický předzápasový trénink v Hradci Králové. Přípravný duel má v Malšovické aréně výkop v pondělí v 19:15.

