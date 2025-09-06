Šéf Oneplay Sport o extralize v TV: Záběry ze střídaček, konferenční přenosy posuneme
Stanice Oneplay Sport vstupuje do osmé sezony vysílání české nejvyšší hokejové soutěže. V tomto roce prošly sportovní kanály zásadní změnou. O2 TV Sport byl nahrazen právě novým Oneplay Sport. Na co všechno se diváci mohou těšit? Jaké novinky si redakce pro diváky připravila? O tom pro Sport Magazín promluvil její dlouholetý šéf Marek Kindernay.
Stejně jako v minulé sezoně uvidí hokejoví fanoušci živě všechny zápasy extraligy. „Nepřijdou o jediné utkání,“ přiznává ředitel Oneplay Sport.
Jak zpětně hodnotíte uplynulou sezonu?
„Byl to jeden z nejsledovanějších a nejatraktivnějších ročníků, které jsme kdy vysílali. Sledovanost překonávala rekordy, sezona nabídla řadu nezapomenutelných příběhů a bavila diváky. Odvysílali jsme přes 400 přímých přenosů, desítky studií, redakce pod vedením Tomáše Zetka odvedla skvělou práci.“
Prošli jste také změnou identity a názvu vašich stanic. Proběhlo všechno hladce?
„Po téměř deseti letech jsme uzavřeli kapitolu spojenou se značkou O2 TV Sport. Přišla nová etapa se službou Oneplay, která má podle mého názoru velkou budoucnost. První měsíce ukazují, že kanály Oneplay Sport si rychle našly své diváky.“
Kde tedy diváci mohou sledovat nadcházející extraligový ročník?
„Vše zůstává tak, jak byl fanoušek zvyklý. Ve Oneplay nepřijde o žádný zápas. Stanice Oneplay Sport 2 a Oneplay Sport 4 odvysílají v základní části přes 340 zápasů, více než 60 duelů bude z play off a finále. Kanál ČT sport, který mají zákazníci Oneplay ve všech plánech, nabídne maximálně 36 přenosů.“
Abychom to upřesnili - kanály Oneplay Sport 2 a Oneplay Sport 4 mají rozdílný obsah?
„Oneplay Sport 2 je primárně domovem ledního hokeje. Divák tam najde všechno podstatné. Oneplay Sport 4 nabízí například prémiové záběry, je možné sledovat vybraný zápas ve speciální multidimenzi. Ta umožňuje sledovat dané utkání prostřednictvím Oneplay Helmet Cam, která nabízí unikátní záběry přímo z helem hlavních i čárových rozhodčích.“
Jaké novinky jste si připravili do nové sezony?
„Divák dostane zase o něco lepší zážitek z přenosů. Budeme využívat záběry ze střídaček, což už jsme si vyzkoušeli při finálové sérii Komety proti Pardubicím. Kamera na střídačce přináší jedinečné opakovačky na emoce hráčů a jejich oslavy. V průběhu září nasadíme také zabrankové robotické kamery. V obou případech jsme se inspirovali NHL.“
A co hokejové pořady?
„Ano, i tady chystáme změnu. Pořad Bomby na ledu nahradí úplně nový formát. Aktuálně na něm pracujeme a točíme pilotní díl. Premiéru plánujeme na říjen, kdy představíme všechny detaily. Druhou sezonou pokračuje seriál Hockey Tour, který mapuje všechny extraligové kluby. Nebudou chybět rozhovory, pohledy do zákulisí a nově také speciální rubrika, v níž hráči ukážou své dovednosti mimo led. Startujeme v prosinci.“
Jsou v plánu nějaké změny ve studiích?
„Základem je náš silný tým expertů. Osobně si velmi vážím toho, že jména jako Eliáš, Málek, Gureň, Tlustý, Koreis, Nedorost nebo Duda jsou s námi. Chceme teď s experty pracovat ještě víc na stadionech, prostor budeme dávat i speciálním hostům, kteří se stanou nedílnou součástí stadionových studií.“
Konferenční přenosy sklidily velký ohlas ve fotbale i v hokeji. Navážete na minulou sezonu, kdy jste odvysílali sedm utkání závěrečného kola základní části?
„Mohu prozradit, že jsme na první historický konferenční přenos v Tipsport extralize dostali velké množství pozitivních reakcí. Je to velká inovace, kdy divák kontinuálně sleduje čtyřhodinové studio s důležitými momenty průběžně ze všech stadionů. Na konferenční přenosy navážeme a posuneme je ještě dál. V této sezoně nabídneme konferenční přenosy hned ze dvou posledních kol základní části. Fanoušek se má na co těšit.“
Složení hokejové redakce
- Moderátoři: Jan Homolka, Jan Velart, Tomáš Zetek
- Reportéři: Jan Hrabal, Martina Kramerová, Jaroslav Keimar
- Komentátoři: Libor Basík, Petr Hais, Jan Hrabal, Jaroslav Keimar, Lukáš Losleben, Radek Macháček, Viktor Maudr, Ivan Petr, Martin Stebel, Adam Sušovský, Jan Velart, Matěj Vodička, Tomáš Zetek, Radek Šilhan, Jan Štiegler, Václav Pilný, Matyáš Smola, Vojtěch Ošlejšek, Jan Tajzler
- Statistický expert: Jiří Vítek
- Experti: Radek Duda, Patrik Eliáš, Miloslav Gureň, Jakub Koreis, Roman Málek, Václav Nedorost, Jiří Tlustý