Uhrin: Fantastický Provod, trenérům všechno vyšlo. Dobrá reakce na Chorvaty
V Podgorici zvládli čeští fotbalisté v pátek večer důležitý úkol, porazili 2:0 domácí Černou Horu a upevnili si pozici v tabulce v boji o postup na mistrovství světa. Trenér Ivan Hašek a jeho kolegové trefili sestavu, výborně zachytal Jindřich Staněk a zápas sedl i dalším hráčům. „Kluci hráli celou dobu týmově,“ vyzdvihuje kouč Dušan Uhrin mladší v komentáři pro deník Sport a web iSport. Kdo se mu líbil a kde naopak měl český celek rezervy?
Jak se vám líbil zápas proti Černé Hoře?
„Určitě to byl těžký zápas. Hráli jsme venku, tam jsou všechny zápasy těžké. Chorvatsko málem nevyhrálo na Faerech, nakonec získali tři body za výhru 1:0. V Černé Hoře jsme hráli v podstatě od začátku dobře. Dali jsme brzy krásný gól díky Červovi, to nás trošku uklidnilo, vedli jsme 1:0. V první půli jsme měli dost šancí ještě zvýšit náskok. Zhruba od 20., 25. minuty jsme vypadli na chvíli ze hry, nechali se zbytečně zatlačit, to platilo i pro nějaké úseky ve druhé půli. Konec byl hektický, ale byli jsme produktivnější, lepší než Černohorci. Kluci hráli celou dobu týmově. Pak přišel Černý, který hrál víc individuálně, ale na to lidi chodí, aby obešel protihráče a zkoušel vystřelit. Jsem celkově spokojený s naši hrou, možná až na ten konec, který byl trošku nervózní.“
Šlo o správnou reakci na prohru 1:5 v Chorvatsku?
„Trenéři našli optimální sestavu, ladilo rozestavení 4-2-3-1. Byla ve hře místa, kterých bychom se měli vyvarovat – útoky soupeře po stranách, tam jsme v některých situacích špatně bránili jejich hráče. Kdyby Krejčí s Holešem nehráli takhle perfektně, k tomu zachytal Staněk, vypadalo by to pro nás mnohem hůř. Musím pochválit také fantastického Provoda, byl úplně všude – při bránění i při útočení, měl velký akční rádius.