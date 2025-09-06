Předplatné

Uhrin: Fantastický Provod, trenérům všechno vyšlo. Dobrá reakce na Chorvaty

Video placeholder
Vydřená výhra a Hašek si (asi) upevnil pozici. Kdo zaujal a jak to vypadá se zraněnými hráči?
Základní jedenáctka české reprezentace pro utkání v Černé Hoře
Čeští fotbalisté oslavují trefu Lukáše Červa
Česká záložník Lukáš Červ pálí na branku Černé Hory
Lukáš Červ se raduje ze své branky se svým Bratrancem Davidem Douděrou
Pavel Šulc trefil před prázdnou brankou břevno
Kapitán reprezentace Tomáš Souček během zápasu v Černé Hoře
Češi slaví gól Lukáše Červa
12
Fotogalerie
Jonáš Bartoš
Kvalifikace MS fotbal 2026
Vstoupit do diskuse (9)

V Podgorici zvládli čeští fotbalisté v pátek večer důležitý úkol, porazili 2:0 domácí Černou Horu a upevnili si pozici v tabulce v boji o postup na mistrovství světa. Trenér Ivan Hašek a jeho kolegové trefili sestavu, výborně zachytal Jindřich Staněk a zápas sedl i dalším hráčům. „Kluci hráli celou dobu týmově,“ vyzdvihuje kouč Dušan Uhrin mladší v komentáři pro deník Sport a web iSport. Kdo se mu líbil a kde naopak měl český celek rezervy?

Jak se vám líbil zápas proti Černé Hoře?
„Určitě to byl těžký zápas. Hráli jsme venku, tam jsou všechny zápasy těžké. Chorvatsko málem nevyhrálo na Faerech, nakonec získali tři body za výhru 1:0. V Černé Hoře jsme hráli v podstatě od začátku dobře. Dali jsme brzy krásný gól díky Červovi, to nás trošku uklidnilo, vedli jsme 1:0. V první půli jsme měli dost šancí ještě zvýšit náskok. Zhruba od 20., 25. minuty jsme vypadli na chvíli ze hry, nechali se zbytečně zatlačit, to platilo i pro nějaké úseky ve druhé půli. Konec byl hektický, ale byli jsme produktivnější, lepší než Černohorci. Kluci hráli celou dobu týmově. Pak přišel Černý, který hrál víc individuálně, ale na to lidi chodí, aby obešel protihráče a zkoušel vystřelit. Jsem celkově spokojený s naši hrou, možná až na ten konec, který byl trošku nervózní.“

Šlo o správnou reakci na prohru 1:5 v Chorvatsku?
„Trenéři našli optimální sestavu, ladilo rozestavení 4-2-3-1. Byla ve hře místa, kterých bychom se měli vyvarovat – útoky soupeře po stranách, tam jsme v některých situacích špatně bránili jejich hráče. Kdyby Krejčí s Holešem nehráli takhle perfektně, k tomu zachytal Staněk, vypadalo by to pro nás mnohem hůř. Musím pochválit také fantastického Provoda, byl úplně všude – při bránění i při útočení, měl velký akční rádius.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (9)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů