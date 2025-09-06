Předplatné

ZNÁMKY Česka: Pan spolehlivý v obraně. Staněk při návratu zářil, Schick se vytrácel

Jak si vedli fotbalisté národního týmu v kvalifikačním duelu s Černou Horou?
Jak si vedli fotbalisté národního týmu v kvalifikačním duelu s Černou Horou?
Lukáš Červ se raduje ze své branky se svým Bratrancem Davidem Douděrou
Pavel Šulc trefil před prázdnou brankou břevno
Kapitán reprezentace Tomáš Souček během zápasu v Černé Hoře
Češi slaví gól Lukáše Červa
Spoluhráči gratulují Lukáši Červovi k vstřelené brance
Halfvolej Lukáše Červa poslal Čechy do vedení
Vasil Kušej v kvalifikačním utkání proti Černé Hoře
I nervózní výhra se počítá. Čeští fotbalisté díky té z Podgorici stále mohou přemýšlet nad bojem o první místo ve skupině L, které by jim zajistilo přímý postup na mistrovství světa v USA. Při výhře 2:0 nad Černou Horou nejvíce zářil brankář Jindřich Staněk. Největší jména národního týmu zůstala spíše ve stínu. Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ, jak hráče české reprezentace ohodnotil deník Sport (1-nejhorší, 10-nejlepší).

