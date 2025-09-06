Gól, souboje a zisky míčů. Červ byl proti Černé Hoře SRDCAŘEM, poskočil za Součka
Byla to rána! A také jeden z nejhezčích gólů v kariéře. Lukáš Červ, záložník plzeňské Viktorie, pomohl národnímu týmu v pátečním utkání kvalifikace mistrovství světa 2026 k vítězství 2:0 nad Černou Horou. I díky tomu opanoval Penny Index, který spolu s deníkem Sport a webem iSport hledá největšího srdcaře české fotbalové reprezentace.
Podle metrik Penny Indexu byl jedním z klíčových hráčů utkání, které bylo nejen pro trenéra Ivana Haška velmi zásadní. Červ se gólově prosadil už ve třetí minutě, když k němu propadl balon za hranu vápna a parádně se trefil pravačkou. Tím nastartoval mužstvo k výhře.
Kromě toho byl platný v osobních soubojích, které mají ohromný vliv na výsledky Penny Indexu. V nich působil jistě, bezchybně. Vyhrál čtyři defenzivní duely ze sedmi, zachytil dvě nebezpečné přihrávky a navrch přidal i dva zisky ve hře o ztracený míč. Tím ukázal odhodlání, stejně tak správné načasování.
Červ získal dohromady 82,5 bodu. Hned za ním skončil s hodnotou 81,6 Václav Černý, autor druhého gólu národního týmu. Ofenzivní hráč, který v týdnu přestoupil do tureckého Besiktase, naskočil do druhého poločasu za Vasila Kušeje. Sbíral body zejména v útoku, protože zaznamenal tři střely na branku.
V dalších statistikách zaujali obránci Tomáš Holeš a Jaroslav Zelený, kteří zapsali šest vyhraných soubojů. Pavel Šulc zase získal celkem šest ztracených balonů.
Po pěti kvalifikačních utkáních platí, že dva největší srdcaři podle Penny Indexu hrají ve středu zálohy. Červ, hráč plzeňské Viktorie, se díky výkonu proti Černé Hoře posunul na druhou pozici před Patrika Schicka, Ladislava Krejčího a Lukáš Provoda.
Na prvním místě zůstává kapitán Tomáš Souček. Spolu s Červem, kterého v závěru utkání nahradil slávista Michal Sadílek, vytvořili ve středu hřiště fungující dvojici. Oba v této metrice překročili hranici sedmdesáti bodů.
Co je Penny Index?
Deník Sport a web iSport hledá společně s partnerem české reprezentace Penny, největšího českého srdcaře. Ten se vybírá na základě statistik jako je nejvíce získaných balonů, vyhraných soubojů, ale i střel na bránu, asistencí nebo gólů. Defenzivní akce tvoří 60 procent hodnocení, ofenzivní pak 40 procent.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|5
|4
|0
|1
|11:6
|12
|2
Chorvatsko
|3
|3
|0
|0
|13:1
|9
|3
Černá Hora
|4
|2
|0
|2
|4:5
|6
|4
Faerské ostrovy
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|5
Gibraltar
|4
|0
|0
|4
|2:16
|0